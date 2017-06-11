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圖書館有我畫的繪本 中寮學童超有成就感

中寮鄉8位小朋友也收到自己創作的繪本書留念，成為最棒的童年禮物。（記者佟振國攝）

2017-06-11  15:46

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣中寮鄉立圖書館舉辦「數位繪本小創客研習營」，除結合科技企業提供專業師資下鄉教學，讓喜歡閱讀與繪畫創作的小朋友，也有能力創作屬於自己的故事繪本，還特別選出8件優秀作品印刷出版及數位典藏，縣府文化局、鄉立圖書館都能欣賞閱讀，讓偏鄉學童超有成就感。

中寮鄉立圖書館去年舉辦第一屆「中寮鄉數位繪本小創客研習營」，透過普生數位科技公司協助提供專業師資下鄉教學，透過繪本導讀、演練、繪製草圖與構圖，讓學童了解繪本製作元素，更激發學童的創意，花了半年時間完成自製繪本，今天舉行成果展。

圖書館表示，21位學童有19人完成作品，題材包括石虎生態保育、人際關係互動、自我價值表現與科幻文學等多種，展現學童天真爛漫的創意，並特別選出8件優秀作品，除印刷成書送給學童珍藏，民眾在縣府文化局、鄉立圖書館也能看到，還有數位化版本也放在鄉立圖書館網站供大眾閱讀。

永樂國小廖羿喬特別以石虎為繪本創作題材，認為石虎是中寮的吉祥物，希望透過生動活潑的繪本創作，加強生態環境保育，保護石虎免於滅絕。

鄉長張永輝表示，首屆的小創客活動即誕生許多的小畫作與小作家，今年暑假圖書館還要舉辦第二屆，鼓勵學童持續閱讀與創作，透過閱讀累積知識，翻轉人生。

中寮永樂國小廖羿喬以中寮吉祥物石虎進行繪本創作，呼籲大家重視環境生態復育。（記者佟振國攝）

中寮鄉立圖書館今舉行學童繪本創作成果展，展出19件作品。（記者佟振國攝）

中寮學童8件優秀的繪本作品也印刷成書，於縣府文化局、中寮鄉立圖書館典藏供民眾閱讀。（記者佟振國攝）

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