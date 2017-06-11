碗公型磨石子溜滑梯曝光！竹市經國綠園道7月開溜

新竹市經國綠園道二期工程的碗公型磨石子溜滑梯曝光了，預計7月底啟用，將吸引大人帶小朋友來開溜。（記者洪美秀攝）

2017-06-11 15:27

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府打造全長4公里的「新竹之森」，其中經國綠園道二期工程從東大到民權路段，設置綠園道唯一的「碗公型溜滑梯」曝光了，預定7月底啟用，綠園道二期除延續林蔭步道，兒童遊戲區是一大重點，預料將再掀一波溜滑梯風潮，成為爸媽「溜小孩」好去處。

新竹市府城銷處表示，碗公型溜滑梯鑲嵌於草地，摒除罐頭遊具設計思維，創造更多元遊玩形式，最高處約1.5公尺，坡道長約5公尺，並以小於30度的安全傾斜角度，設計多方位曲面，讓不同年齡層孩童在嘗試冒險的多元體驗下，透過遊戲激發創意想像，有助發展身體肌肉及平衡感。

而在滑梯對側，則在安全前提下設置近1公尺的攀爬區，坡道約4.4公尺，幫助孩子發展肌肉群及手眼協調能力，滿足不同年齡層生、心理發展需求。

另兒童遊戲空間周邊，除栽種誘蝶性植物、設置舒適的木平台及矮墩座椅，更有「體健廣場」提供社區長輩多種運動設施，讓不同年齡層的市民都能擁有休憩位置。

新竹市長林智堅說，經國綠園道2期工程完工後，除讓大人安心散步，也延續中央公園兒童遊樂園經驗，引進碗公型磨石子溜滑梯，小朋友們可以一起溜、一起攀爬，爸媽或阿公阿嬤則可在綠蔭環繞的環境中陪伴小朋友玩耍，創造親子共遊環境。

林智堅指出，新竹市城區經國綠園道將串聯文化中心、青少年館、護城河、三民公園沿線綠地，形成環狀綠帶，規劃設計「以人為本」，拆除阻隔動線的花台、開拓6米寬人行步道、修剪樹木引入自然光，打造全長約4公里的「新竹之森」，讓市民共享城市綠意環境。

城市行銷處表示，經國綠園道改造工程共分3期，總經費4800萬元，將完成全長1000公尺、寬6公尺林蔭步道。2期工程總經費1600萬元，目前正鋪設草皮與地磚，施作巷道排水溝與鋪設柏油，預計7月底啟用開放民眾共享。