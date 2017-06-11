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促保留東豐綠廊完整性 運動團體「串東豐」

豐原在地自行車隊和路跑團舉辦「串東豐」活動「不共構、不共線」。（記者張軒哲攝）

2017-06-11  15:19

〔記者張軒哲／台中報導〕為了保留東豐綠廊完整性，今日豐原在地自行車隊和路跑團舉辦「串東豐」活動，向台中市政府表達反對東豐快速道路與自行車道共構或共線，以傳遞聖火的方式，12個團隊接棒騎完12公里的東豐自行車綠廊。市府強調，東豐自行車道將原址全數保留，長達12公里的東豐綠廊皆不會與東豐快速道路共構，僅有很小部分路段評估共線。

「不共構、不共線」，今日上午野孩子野跑協會、噗龍共YA跑團、台中尚賢車隊、機械科技單車隊、QQ休閒車隊、小火鍋自行車隊、哈拉龜自行車隊、台中優遊團、美洲豹單車隊、酒馬單車休閒俱樂部、穿山甲登山車隊、越騎越胖單車隊等12個團體齊聚綠廊，以傳遞聖火方式，1個團隊負責1公里，將12公里的自行車道串連起來，希望透過運動發聲。

野孩子野跑協會會長徐鉑森說，不反對市府要建設，不相信沒有其他的規劃辦法，非得破壞綠廊，盼將台中的綠色資產保留下來。

市議員謝志忠表示，市府興建東勢豐原快速道路，原規劃欲與東豐自行車綠廊共構，自行車團體、路跑團體紛紛反對，市府承諾將不會共構。然而他們擔心，市府仍以共線方式規劃。他支持建設東豐快速道路，但也要百分百完整保留東豐鐵馬道，調整工法，只能解決共構的問題，但若是共線，不管是做地下道，或是高架橋，會破壞東豐鐵馬道生態環境，不共構不共線，才能真正解決問題。

市府建設局指出，東豐自行車道全長約12.4公里，而東豐快速道路第1、2標範圍內自行車道長度約2.6公里，市府全力推動「東豐自行車道綠廊保留」方案，將東豐自行車綠廊原址全數保留並增加綠帶，其中東豐快速道路豐原至石岡段計畫有2.6公里與東豐自行車道部分共線，但不會採取共構，各項工法方案還在評估中。

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  • 12個團隊接棒騎完12公里的東豐自行車綠廊。（記者張軒哲攝）

    12個團隊接棒騎完12公里的東豐自行車綠廊。（記者張軒哲攝）

  • 豐原在地自行車隊和路跑團舉辦「串東豐」活動。（記者張軒哲攝）

    豐原在地自行車隊和路跑團舉辦「串東豐」活動。（記者張軒哲攝）

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標題：促保留東豐綠廊完整性 運動團體「串東豐」


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