東海岸大地藝術節聚人氣 今晚大地之歌

2017東海岸大地藝術節昨晚以首場月光‧海音樂會拉開序幕，今晚續有大地之歌。（東管處提供）

2017-06-11 14:46

［記者黃明堂／台東報導］東部海岸國家風景區管理處舉辦2017東海岸大地藝術節昨晚以首場月光•海音樂會拉開序幕，湧進遊客逾3千人，今晚第2場次大地之歌，將有來自山林的靈魂聲音林廣財、桑梅娟、金曲獎最佳原住民歌手桑布伊等人演唱。

今年「東海岸大地藝術節」以潮間共生為主題，強調藝術與在地連結，徵選8位國內外藝術家，在東海岸沿線，包括奚卜蘭遊客中心、靜浦太陽廣場、長濱金剛大道、南竹湖部落、都歷遊客中心、東河舊橋等6個地點進行現地創作及展覽

此外，特別邀請引領印尼當代藝術風潮的藝術家Arya Pandjalu，將與南竹湖部落夥伴及志工朋友，共同創作出屬於南竹湖特有的作品；另旅居紐約近30年，且擅長運用多元媒材創作的菲律賓藝術家Christina Andrea Exconde Quisumbing，也將在都歷遊客中心進行創作。

6場次的音樂會分別以「大地之歌-大地的祝福、大地的脈動」（6月10-11日）、「我們的歌-聲浪發芽、山海藍調」（7月9-10日）、「漫遊之歌-相聚一團火、離散滿天星」（8月8-9日）不同主題，邀請優秀的個人與團體演出。

東管處表示，昨晚首場音樂會舉辦時，月亮從海平面升起，美麗的月光海吸引現場民眾紛紛拿起相機、手機捕捉絕美畫面，歌手接力演出，現場不斷響起安可聲，今晚由不同歌手上陣，歡迎民眾參與。