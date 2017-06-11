南屯運動中心停車場入口鄰市場 民憂交通打結

南屯國小地下停車場假日上午常客滿。（記者張菁雅攝）

2017-06-11 14:31

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市南屯國小地下停車場與南屯市場僅隔6米寬的文昌街，每逢假日上午，停車場客滿，排隊等候進場的車輛導致交通打結。市議員何文海指出，興建中的南屯國民運動中心緊鄰南屯國小，未來兩處停車場將共用出入口，居民擔心未來塞車情況更嚴重，建議市府將停車場入口與出口位置對調。

何文海表示，南屯市場是南屯區最大的傳統市場，假日採買人潮多，開車民眾都將車子停在南屯國小地下停車場，而該停車場入口在文昌街，出口在萬和路，文昌街才6米寬，路邊又有人擺攤，會車很困難，排隊等候進入南屯國小地下停車場的車輛若回堵到文昌街，交通就打結。

何文海說，南屯國民運動中心正在興建中，原本停車場出入口規劃設在黎明路上，但對面店家認為有風水上的忌諱，因此改為與南屯國小地下停車場共用出入口，居民擔心此舉將加重文昌街交通負荷。

居民張先生表示，昨天上午，文昌街就塞了30分鐘，車輛動彈不得，現在是假日上午一定塞車，南屯國民運動中心營運後，車輛更多，會變成整天都塞。

何文海與居民研究後，建議停車場的入口與出口對調，避免車輛堵在文昌街；另外，在黎明路與文昌街口設置動態看板，提醒民眾停車位已滿，不要再進入文昌街。

交通局長王義川表示，停車場出入口設置位置會考量行車動線，通常是右轉進場、離場後右轉，如果把南屯國小地下停車場出口改到文昌街，由於多數車輛是往黎明路方向行駛，如此一來，出了停車場必須左轉，交通局會研議出入口對調的可行性。

王義川同時表示，將在文昌街與黎明路口增設停車位剩餘數動態看板，告知車位數狀況，以利民眾提前預知剩餘車位。