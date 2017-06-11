埔里鎮愛村橋復建 林全：要做就做到最好

行政院長林全（左）今下午會勘愛村橋，針對地方陳情不接受橋樑復建採新橋接舊橋方式，林全也裁示全部重建，要做就做到最好。（記者佟振國攝）

2017-06-11 14:33

〔記者佟振國／南投報導〕梅雨災害導致南投縣埔里鎮愛村橋南端橋台及一截橋面斷裂，交通中斷，中央目前核定復建工程只有引道及斷裂的橋面，剩餘60公尺舊橋仍保留，引起居民質疑「拼接式」橋樑安全性，行政院長林全今前往勘查並接受居民陳情，認為復建工程既然要做就做到最好，決定愛村橋全部重建，讓橋樑符合長期穩固的安全需求。

埔里鎮愛村橋為愛蘭、鐵山及南村里民聯繫重要橋樑，也是通往台14線中潭公路替代要道，橋樑歷經多次天災已有部分受損，同時配合水利署第三河川局進行河川整治，縣府已計畫進行橋樑及引道改建，今年度報中央核定，但本次梅雨災害愛村橋已抵擋不住洪水，一截橋面應聲斷裂。

行政院長林全今下午前往愛村橋勘災，縣府工務處長陳錫梧簡報目前公共工程委員會核定的愛村橋復建計畫是引道200公尺、橋樑157公尺，再銜接原有剩餘60公尺的橋面，連同施工期間施設便道、便橋300公尺，總經費1億3000萬元。

但埔里鎮長周義雄認為，愛村橋剩餘60公尺的橋面，多年來因多次災害受損，有安全疑慮，愛蘭里長陳文富也陳情，愛村橋在這30年來已經斷了3次，居民擔心採取「拼接式」的愛村橋未來能否再承受極端氣候帶來更大的洪水量。

林全聽取簡報及地方陳情後表示，既然要做復建工程就要做到最好，要求縣府儘快提出愛村橋全部重建的相關規劃，儘速報中央審核。