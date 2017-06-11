台北101 Apple 直營店 實測店面寬度120步

台北101Apple 直營店環景照，店面寬度實測120步。（記者陳炳宏攝）

2017-06-11 14:20

〔記者陳炳宏／台北報導〕蘋果官網正式宣布，台灣第一家 Apple 直營店地點就在台北 101，官網表示，將提供一個空間，讓大家在這裡體驗 Apple 完整的產品和服務；同時也能聚在一起創作、分享和學習，而記者現場實測，從信義路店面頭走到店面尾，大約120步寬，其中部分店面沿彎曲走道依傍而行，目測約8到10個大型精品旗艦店大小，可謂超級旗艦店。

此外，目前外觀以具中國節慶風的紅色造型剪紙當作圍籬，包括各種猴子、鳥禽等，仔細瞧還卡看出端倪，包括iPhone、Apple Watch、12.9吋與9.7吋iPad Pro，不排除最新的iPad Pro也藏在裡面。

一大片紅色剪紙配上一個白蘋果，當然吸引許多民眾圍觀、拍照，有些民眾大喊終於來台灣了，不少外籍友人也忍不住自拍，留下難得的自拍照。

Apple 台北101直營店，目前外觀以具中國節慶風的紅色造型剪紙當作圍籬，包括各種猴子、鳥禽等。（記者陳炳宏攝）

信義路一進來大門右側，就是Apple 台北101直營店，目測綿延長度約7-8個旗艦店寬度。（記者陳炳宏攝）