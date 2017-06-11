齊柏林空難身亡 空拍專家陳敏明分析空難原因...

2017-06-11 14:13

〔記者楊媛婷／台北報導〕《看見台灣》導演齊柏林昨搭乘凌天航空直升機Bell-206機型，準備拍攝時不幸失事罹難身亡。開啟台灣空拍攝影第一人的陳敏明表示，此事故讓人震驚與傷心，是台灣第一次有空中攝影師在空拍過程中發生墜機死亡的事件外，該機失事後全機幾乎無法辨識，也是毀損度最高的空難事故。

齊柏林所搭乘的Bell-206機型，曾被當地居民目睹直升機冒黑煙後快速墜落，並聽到巨大的「碰」聲，陳敏明從目前資訊推判，飛機冒黑煙代表機械可能發生問題，機師應該想盡速迫降，但最後呈現自由落體墜落，加上直升機上午從池上出發，油箱仍有不少油，導致油箱破裂起火。

陳敏明從自身長時間飛行攝影經驗表示，昨日失事地點剛好處在河濱與山谷之間，即使看似是大好天氣，但中午時段因炎熱，風速最大也最亂，加上昨日該直升機失事墜落前曾被目擊冒黑煙，可能機械發生問題，但直升機是即使失去動力，機師仍可將槳頁片調為顛倒方向，如竹蜻蜓緩速飄落，但該機是垂直降落，代表機師可能沒有時間處理事故，此事故到目前來看，是直升機油箱可能破損，加上飛機垂直摔落，才會造成3人死亡的慘痛事故。

陳敏明進一步表示，攝影師為了動態空拍穩定，會在攝影機上裝穩定器（陀螺儀），陀螺儀約有40公斤；為了這40公斤的平衡，同時會在飛行器後面堆放沙包，不知是否可能造成機師處置危機的困難，「當天差一秒就會差很多」，但一切都要等民航局標準組等專家們更精密的判讀。

陳敏明指出，空中攝影分為靜態與動態，動態攝影多半選擇的飛行器是直升機，雖然直升機成本昂貴，但靈活機動性高，也能停在定點捕捉畫面；靜態攝影除了直升機外，也能選擇定翼機，定翼機的航行距離較遠，能夠執行長途的空拍任務。他也表示，目前國內空拍機型除了Bell-206機型外，另一種則是BK-117機型，Bell206機型只有單引擎，發動機為活塞發動機，BK-117機型則是雙引擎，由噴射引擎推動螺旋槳。