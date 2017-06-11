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世大運菜單曝光！百道菜色滿足選手需求

台北世大運為了滿足不同文化及賽事差異的選手需求，提供了百道以上料理。圖為台灣料理部分菜單。（圖擷自世大運官網）

2017-06-11  13:39

〔即時新聞／綜合報導〕世大運倒數68天，除了場館外，各項後勤也在緊鑼密鼓籌備中，世大運也公布了選手村菜單，將提供高達6種不同特色的百道料理，以滿足不同文化及賽事差異的選手需求。

台北世大運官網公布了選手村菜單，為了滿足不同文化及賽事差異的選手需求，選手餐廳所提供的熱食菜單包括了台灣特色料理、亞洲料理、歐洲/地中海、清真料理（Halal）、披薩與義大利麵及素食料理，每種菜色都以7天為單位循環供應，並設有飲品區、冷食中島區、水果及麵包區等，以滿足不同文化及賽事差異的選手需求。

台灣特色料理有燒餅油條、小籠湯包、牛肉麵、肉圓、鹹酥雞、擔仔麵等；亞洲料理則提供印尼炒麵、南洋黃薑飯、蔬菜炒福建麵、手抓飯（配辣魚乾）、燒賣等。

歐洲╱地中海料理則有摩洛哥魚片塔吉鍋、牧羊人派、番茄茴香莎莎醬魚、德式香腸佐酸菜、沙朗牛排佐蘑菇等；披薩與義大利麵有多種口味，包括香芹義大利辣腸醬通心粉、番茄肉醬千層麵、培根蛋醬義大利麵、夏威夷披薩、鮮蝦芝麻番茄香菜披薩。

清真料理部分，將依循清真規範選購食材，並有專屬廚區，提供認證料理，菜單規劃主要為非洲及印度菜餚，如咖哩茄汁燉雞豆、印度saag gosht（羊肉及菠菜）、香辣醃燻雞、印度Rogan Josh咖哩羊肉等。

素食則有油炸嫩豆腐佐蔬菜及蘑菇、砂鍋豆拌摩洛哥香料、鷹嘴豆咖哩、油炸蔬菜佐辣番茄醬、蒸什錦蔬菜等。

相關連結請見：

Eat探選手餐廳菜單，揭開百種菜色神秘面紗！

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