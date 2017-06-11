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澎湖島帆船賽14日開航 創參賽隊伍紀錄

2017-06-11  13:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕邁向第5屆的澎湖島帆船週系列賽，6月14日起正式開航，今年參賽船數達30艘，創下國內最多帆船參與帆船賽事，同時也說明澎湖島帆船賽已奠定名聲，吸引各界好手報名參加，賽事愈辦愈大，成為澎湖年度盛事。

今年澎湖島帆船週系列賽，分為4段賽程，第一段賽事為台南安平至澎湖七美島40海浬賽程，象徵先人橫渡黑水溝的英勇賽程；第二段則為七美島繞島賽，賽程繞經澎湖最具代表性的地標七美雙心石滬，展現帆船人的浪漫氣質，並欣賞七美島林立的玄武岩海岸線奇景。

第三段則是七美島至虎井島，以跨越北迴歸線23.5為終點，點亮台灣夏至23.5系列活動；第四段賽程則在觀音亭海域進行繞標賽，測試選手在短距離內進行各航像繞標，最能展現水手們操帆掌舵的專業能力，相當精彩可期，歡迎民眾前往觀音亭海域，為選手們加油打氣。

主辦單位澎湖帆船協會理事長陳雙全表示，澎湖具有得天獨厚的條件，進行帆船運動競賽，同時因澎湖群島星羅密佈的地形，可在賽事上進行不同的變化安排與組合，因此每年都安排不同島嶼繞島賽，增加賽是的新鮮感，同時澎湖風場也相當適合帆船航行，今年系列賽預估風力為10至20節，天氣條件相當宜人，預期選手們能有優異表現。

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  • 今年澎湖島帆船週參賽隊伍創新高，三十艘帆船報名參賽。（記者劉禹慶攝）

    今年澎湖島帆船週參賽隊伍創新高，三十艘帆船報名參賽。（記者劉禹慶攝）

  • 七美以雙心石滬觀光美景著稱，今年將舉行繞島帆船賽。（記者劉禹慶攝）

    七美以雙心石滬觀光美景著稱，今年將舉行繞島帆船賽。（記者劉禹慶攝）

  • 虎井島位在北迴歸線上，也成為澎湖島帆船週賽事。（記者劉禹慶攝）

    虎井島位在北迴歸線上，也成為澎湖島帆船週賽事。（記者劉禹慶攝）

  • 今年澎湖島帆船週系列賽，將在六月十四日展開。（記者劉禹慶攝）

    今年澎湖島帆船週系列賽，將在六月十四日展開。（記者劉禹慶攝）

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