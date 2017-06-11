北埔南外社區「蝴蝶祭」 17日浪漫飛舞

新竹縣北埔鄉南外社區一年一度的「蝴蝶祭」，即將在17日登場，最近社區群蝶已開始翩翩飛舞，邀請大家一起來賞蝶。（記者廖雪茹攝）

2017-06-11 13:15

〔記者廖雪茹／新竹報導〕又到夏天群蝶紛飛的季節！新竹縣北埔鄉南外社區一年一度的「蝴蝶祭」，即將在下週六（17日）登場，邀請大小朋友發揮巧思創意，加入迎蝶神的遊行隊伍，用圖文捕捉美麗蝶影，一起來見證蝴蝶社區的復育成果。

北埔鄉南外社區理事長葉貴霖表示，協會自102年起，在農委會水保局的輔導下，找出社區發展的主軸－蝴蝶生態，每年夏季舉辦「蝴蝶祭」，融入地方文化祭典特色，今年邁入第4個年頭；最近，群蝶已開始翩翩飛舞，邀請大家一起來賞蝶。

葉貴霖說，巨大身形的「蝶神」，是南外社區的精神指標，平日安置於社區一角，蝴蝶祭當天將由十數名青壯年抬舉上場；蝶神的形象來自流星蛺蝶，其寶藍色翅膀上有美麗的流星斑紋，翅膀上散生的白斑，像是劃過夜空的流星，故而名之。

流星蛺蝶分布雖廣、但數量稀少，目前在南外的數量並不多，社區民眾期待透過食草與生態的復育，能讓流星蛺蝶的數量增加。

葉貴霖表示，17日蝴蝶祭的舞蝶化妝遊行，上午10點將自濟化宮前出發，由傳統又震撼的南外北管子弟班大鼓隊領軍，大坪國小學童將穿著各種蝶衣飛舞其間，還有牛欄河劇場、客家方口獅等社區及客家金曲歌手參與演出。

當天在南外社區浪漫蝴蝶橋畔，將備有茶席，小朋友可將當天所見所聞，透過文字或圖畫創作，參加蝴蝶祭圖文創作大選，最後將選出20幅作品製作成客製郵票。