拍下齊柏林起降最後身影 她期待國家接下續集拍攝

齊柏林昨早準備出發身影。（記者陳彥廷翻攝）

2017-06-11 13:12

〔記者陳彥廷／屏東報導〕《看見台灣》導演齊柏林團隊，昨天搭乘直升機場勘發生意外，引起各界遺憾，齊柏林和團隊最後投宿的旅店除錄下出門身影，旅館老闆娘直嘆「人生無常，根本不敢相信」，但更盼國家能接下齊柏林的續集大願。

位在楓港路旁的隆安旅社，齊柏林從《看見台灣》首集拍攝時，就曾在行經時入住，旅館老闆娘直說「好可惜沒和他拍到照」，昨天獲知齊柏林出發後竟在花蓮失事，更是讓全館人員直呼「好震驚」。

事故前接待齊柏林等劇組人員的隆安旅社指出，齊導是第二度入住，為人穩重又客氣，喜歡寂靜的他，特地被安排在最內部房間，進退房也都會熱情打招呼，昨天一早五點多就起床，大約5點44分後著裝完畢離開旅社，就前往位於舊公路局車站改建的停車場、停機坪上機。

附近便當店傅媽媽則說，週六（10日）早上6點，見直昇機起飛往南到恆春方向勘景，8點再次回到楓港，接著便往東部飛去，沒想到下午竟看到媒體報到意外事故，更意外齊柏林導演竟然在直升機上。

隆安旅社表示，齊導有說週六要到台東、花蓮方向場勘，所以很早就出發，由於機師張志光更是他們的常客，只要到恆春半島清除高壓電塔的礙子，就會入住，感情已像老友，失去如此人材，更讓人惋惜。

「無法接受、希望不是事實」，老闆娘說，昨天才看到的人竟離世，實在很難接受，前天他們從台南飛來楓港，先到南部後再到東部，聽到這個消息實在覺得惋惜國家痛失人才，而《看見台灣》讓台灣看見台灣的好與不好，但重點就是讓台灣人更認識自己的家鄉，希望國家投注力量進入第2集的拍攝工作。