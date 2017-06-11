台灣前進北海道夏季慶典 期待台日互訪破700萬人次

觀光局邀請文化大學舞蹈系師生組成表演團體參加北海道「YOSAKOI SORAN」夏季街舞慶典。（觀光局提供）

2017-06-11 12:37

〔記者楊媛婷／台北報導〕與「雪祭」同樣被列為北海道兩大慶典活動「YOSAKOI SORAN」夏季街舞慶典，今年也飄著濃濃台灣味，交通部觀光局邀請文化大學舞蹈系師生透過藝術表演，展現台灣民俗「迎親」儀式，現場還搭配《草螟弄雞公》、《農村酒歌》等民謠，展現台灣觀光印象，透過交流期待雙方台日互訪能早日達到700萬人次目標。

北海道「YOSAKOI SORAN」街舞慶典活動於每年6月的第2個星期於札幌市舉辦，自從1992年舉辦迄今已邁入第26個年頭，為了吸引更多日本民眾來台觀光，從2003年起，觀光局也參加活動，今年則組成展演團體踩街宣傳，並且在人潮最多的週六、日兩天設立台灣攤位，提供旅遊資訊，希望藉由該活動的200萬參觀人潮與電視轉播等，讓更多人了解台灣文化，並前來台灣觀光旅遊。

交通部觀光局指出，不僅台灣已經第14度參加該祭典活動，日方每年也組團參加台灣燈會表演，近年更透過燈會展燈、美食展、台北國際旅展等進行深化、多面向的交流，台日觀光互訪人數也由2003年的約138萬人次（1,388,383人次），去年2016年突破600萬人次（6,190,942人次））。

觀光局強調，期待透過各面向宣傳，促成2020年台日雙方互訪700萬人次的目標，並持續邁向800萬，乃至於900萬人次的目標。