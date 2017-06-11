中清路國道一號便道開通 縮減半小時車程

經由此處便道，在尖峰時間可節省車程30分鐘。（台中市政府交通局提供）

2017-06-11 12:47

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市中清路與環中路口、國道1號大雅交流道周邊交通經常壅塞，市府交通局已在國道1號東側開闢便道，連接中清路及中科路，往來大雅及台74線快速道路的民眾經此便道可節省30分鐘車程，交通局建議民眾在尖峰時間可善加利用。

交通局長王義川表示，市府採分期策略改善國道1號大雅交流道交通壅塞問題，目前已打通中清路3段、國道1號下方東側的便道，寬度約6米，雙向行駛且連接中科路與中清路，由中清路往中科路、廣福里及市區方向的民眾，可行駛新闢替代道路穿越中科路橋下至廣福路，避開環中路與中清路口，尖峰時間可節省車程30分鐘以上。

至於長期目標為規劃國道1號銜接台74線，王義川表示，該計畫已由高速公路局完成綜合規劃報告，後續將辦理環境差異、細部設計作業，爭取於110年完工，預計將全面提升高快速公路網及平面道路車流紓解效率，從根本解決當地塞車問題。

王義川也說，台74線為環狀快速道路，沿線與市區多條重要幹道橫交，而國道1號大雅交流道鄰近多條重要幹道，通過性車流比例較大，造成中清路環中路口、環中路大雅交流道聯絡道路口交通壅塞。

交通局已研議大雅交流道周邊交通改善措施，包括將大雅交流道聯絡道拓寬為3車道、環中路平面車道增設2右轉車道、環中路延長2左轉車道待轉區線，以及設置左轉上交流道號誌、中清路增設大雅交流道替代路線指標號誌等。

另外，交通局也協請警察局於經貿八路設置觀測點，當車輛回堵時，通知高速公路局放寬匝道儀控綠燈；環中路凱旋路口也實施往東方向禁止左轉、往西方向遲閉措施，有效改善環中路與中科路、凱旋路口壅塞情形。