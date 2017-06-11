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小心吃土！ 天晴這裡卻霧茫茫

高屏大橋今天出現嚴重揚塵情形。（記者邱芷柔攝）

2017-06-11  12:27

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東今天被藍天白雲環抱，天氣格外晴朗，但徐徐的風卻引起大量揚塵，高屏大橋、舊鐵橋彷彿被沙塵吞噬，屏東河濱公園尤其明顯，讓不少趁著假日到公園遊憩的民眾直呼「都吃土了！」

屏東縣政府環保局局長魯台營指出，這幾天天氣晴朗加上對流旺盛，風場引起揚塵，環保局持續監控空氣品質情形，目前高屏溪沿岸揚塵多屬PM10，除了提醒敏感族群減少戶外活動、民眾外出戴口罩，也會持續要求砂石場加強灑水。

高屏溪沿岸從里嶺大橋到下游河濱公園、高屏大橋等地都能看見揚塵景象，大風吹起黃沙漫飛，雖然沒有影響行車視線，但下風處聚落皆感受空汙危害，屏東縣河川疏濬量、砂石場分布數量皆居全台之冠，每年疏濬的速度卻仍趕不及隨著大雨而來的砂石量，環保局也曾統計，高屏溪每單位面積的疏沙量是黃河的5倍。

魯台營表示，經分析發現，每年11月至5月的揚塵逸散污染主要來自疏濬工程及砂石場作業，6至10月則為河川揚塵的好發時節，為降低每年季節風或颱風外圍環流所產生的河川揚塵危害，環保局建置了「高屏溪河川揚塵預警通報系統」，並利用無人飛行載具輔助稽查，整合多元化科技監控設備資源，多管齊下進行防治。

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  • 高屏大橋今天出現嚴重揚塵情形。（記者邱芷柔攝）

    高屏大橋今天出現嚴重揚塵情形。（記者邱芷柔攝）

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