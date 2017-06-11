籌募公益費用 蘭女、羅商學生揪團洗車

蘭女羅商學生頂烈陽洗車，籌措海外運費。（記者簡惠茹攝）

2017-06-11 12:18

［記者簡惠茹／宜蘭報導］頂著豔陽，蘭陽女中和羅東高商學生今天汗流浹背在蘭女校園內努力清洗一台又一台的汽車和機車，全只為了非洲肯亞的孩子有書包可以揹，不用再揹黑色垃圾袋上學，蘭女學生游雅筑說，公益洗車活動是為了籌募運送大家捐贈的書包到非洲的運費，希望大家能共襄盛舉。

蘭陽女中學生響應募集書包捐到肯亞的活動，今年縣內更有六所國中與羅東高商一起參與，為了將募集的書包順利籌措運費寄送到肯亞，蘭女學生今天在學校發起公益洗車的募款活動，希望讓書包順利送到非洲孩子的手中。

活動發起人之一游雅筑說，非洲當地孩子的書包，大多是用黑色垃圾袋，最近剛好是畢業季，希望透過募集畢業生的書包，捐贈給肯亞的小孩使用，可以讓舊書包創造新的生命力，但是海外運費龐大，所以想到以洗車的方式籌募運費，今天從上午8點30分到下午4點在蘭陽女中舉行公益洗車活動，全數作為運費使用。

羅東高商有32名學生自願擔任洗車志工，今天也一起在蘭陽女中校園內頂著豔陽幫忙洗車，學生宋狄浩說，羅東高商目前已經募到一百個書包，還會再接再厲，許多同學聽到要籌募運費，都紛紛表示要來幫忙，也邀請民眾一起來做公益。

今天更有機車車隊特地揪團到蘭女洗車，機車騎士藍立凱說，這樣的公益活動讓學生知道自己的社會責任，對他們以後出社會很有幫助，運用自己的能力幫助弱勢，更具有教育意義，所以找了志同道合的朋友一起來參加。