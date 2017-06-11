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14位學生「東張西望」 以藝術表現台東之美

何欣晏「午後」畫出比鄰而座相望的老人，刻畫台東部落人口老現象。 （記者黃明堂攝）

2017-06-11  11:53

［記者黃明堂／台東報導］台東大學美產系一、二年級14位學生合辦「東張西望」聯展今天在台東藝文中心開展，36件作品來自他們與台東的連結，以藝術來表現台東的自然、人文、生態等多元樣貌。

14位學生多數來自外縣市，去年就有一批二年級學生到台北辦展覽，把那次經驗向下傳承，邀幾位一年級學弟妹參加這次的「東張西望」，透過自行策展，累積創作及辦展經驗。

他們之中，只有極少數是台東土生土長，多數只在台東生活1到2年，但年輕的心加上美學之眼，對台東的探索更具新奇。策展總召陳芊瑑說，台東的美景給了學生很多創作的靈感跟動力，他們用所學的技巧表達對台東的喜愛。

張晏菱是北部人，作品「前往台東路上」描述自己初到台東，像走入另顆星球，星球裡有大太陽、大海、飛魚還有釋迦，她也以另幅「沐東」將台東化身為上裸的長髮美女；游宜芳的「東夫」讓人看到農夫的燦爛笑容，這是台東的正能量。劉奕伶的「日出日落」有更深的意涵是希望人們不要只看事情的表現。

謝定的「月亮海」有相擁的情人，表現台東浪漫元素；何欣晏「午後」畫出比鄰而座相望的老人，刻畫部落人口老現象。

陳芊瑑以雕塑表現「泰源幽谷之王」，竟是向人乞討的猴子；林玟伶的「蘭．魚．舟」是以鴕鳥蛋為素材，畫上蘭嶼的蝴蝶蘭、飛魚、拼板舟。

台東縣府文化處長鍾青柏處長致詞時表示 這群才大二的學生，作品已見精湛的技巧，真是後生可畏。系主林永發肯定學生追求挑戰，但也期待他們有震憾人心之作。

陳芊瑑以雕塑表現「泰源幽谷之王」，是向人乞討的猴子。（記者黃明堂攝）

林玟伶的「蘭．魚．舟」是以鴕鳥蛋為素材。（記者黃明堂攝）

台東大學美產系一、二年級14位學生合辦「東張西望」聯展今天在台東藝文中心開展。（記者黃明堂攝）

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