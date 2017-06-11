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國工局悼齊柏林 「親愛的夥伴，一路好走！」

交通部國工局悼念齊柏林，也表示齊柏林留下的作品將會持續影響台灣的國道建設。（交通部國工局提供）

2017-06-11  11:50

〔記者楊媛婷／台北報導〕拍攝《看見台灣》展現台灣環境美麗與哀愁的導演齊柏林，昨日乘凌天航空Bell-206機型、編號B-31118的直升機拍攝《看見台灣Ⅱ》，不幸失事罹難身故，曾經在交通部國工局服務多年的齊柏林，讓交通部國工局非常不捨，今日該局發表聲明表示，齊柏林的離世，是台灣最大的損失，也表示當初齊在國工局用空拍記錄國道建設，「是工程機關的一項創舉」，國工局痛惜表示：「親愛的夥伴，你盡力了，一路好走！」

國工局細數齊柏林從民國79年進入單位後，受到時任局長的歐晉德鼓勵，擔任工程攝影與文宣編輯，齊柏林透過空拍完整記錄國道建設艱辛的過程，可說是工程機關的一項創舉，也說齊柏林熱愛工作到不論如何艱辛與危險，「總是使命必達」。

國工局表示，齊柏林在空拍忠看到台灣的真實，甚至為了追夢，放棄公務生涯，但他留下的紀錄，對後續國道建設的推動有重大幫助，齊柏林的離世，是台灣最大的損失，但國工局也相信齊柏林留下的影像紀錄等，會對國家有深遠的影響與啟發。

齊柏林在國工局空拍的出版品包括「飛閱臺灣新動脈-第二高速公路空中攝影專輯」、「傳承與創新-第二高速公路全線通車紀念專輯」、「北二高映象-懷抱大地的深情」、「驛站-國道3號建築之旅」、「脈動臺灣與綠相容-國道5號南港蘇澳段攝影專輯」、「經典公路-國道幸福5號（榮獲2008年優良政府出版品獎）」、「綠野尋蹤-臺灣第一條生態永續公路」等。

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  • 導演齊柏林昨天拍攝《看見台灣Ⅱ》空拍作業時，不幸失事罹難身故。（資料照，台灣阿布電影提供）

    導演齊柏林昨天拍攝《看見台灣Ⅱ》空拍作業時，不幸失事罹難身故。（資料照，台灣阿布電影提供）

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