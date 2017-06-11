網路音樂平台遭控侵權 實況主兔頭哥：鄭重道歉

兔頭哥遭控實況平台侵權。（翻攝自兔頭哥臉書）

2017-06-11 11:29

〔記者鄭景議／台北報導〕知名網路實況主「兔頭哥」自106年起，就在Youtube上設置華語流行歌曲頻道，以24小時直播的方式播放音樂，儘管多次遭唱片公司檢舉，頻道遭停權，仍重新設立帳號，更換影片名稱上傳；「兔頭哥」在上個月22日遭到唱片公司提出違反著作權法告訴，兔頭哥也在自己的臉書上表示對於自己的行為，他要鄭重道歉。

據了解，「財團法人台灣唱片出版事業基金會」受國內各大唱片公司委託進行蒐證，經追蹤監控一段時間，發現兔頭哥的實況平台共侵害唱片公司「錄音著作」之重製權及公開傳輸權約66首歌曲，並指出所張貼的唱片封面也是侵害各唱片公司的「美術著作」，遂檢具蒐證資料，在5月22日向臺北市政府警察局松山警分局提出違反著作權法告訴。

兔頭哥在本月4日遭到松山警分局傳喚，當天下午他在臉書表示自己的中文音樂電台已在三個月前全數關閉，現在僅存兩個無版權混音西洋電台都有取得授權，他說：「做錯事情沒有理由、也沒有藉口，若因為我的不當作為而影響到他人，對於著作權與音樂版權有錯誤的觀念與認知，我鄭重道歉，並將全力配合相關法律程序與調查。」

兔頭哥是周杰倫旗下公司經營的電競隊伍「JTeam」，簽下的實況主，主要在網路上以「Twitch」平台經營「戶外直播」，去年8月手遊「精靈寶可夢Go」正熱門時，就曾經因為實況抓寶途中在捷運站喝飲料，鬧上新聞而出面道歉，曾經在媒體上表示，他自己的Youtube「音樂電台」，10天就有高達10萬訂閱，開台13天就有15萬元收入！他還稱他的影片有別於以往，特別設置了動態歌詞，音頻變動畫面，側邊還有聊天視窗，甚至將唱片封面也貼在影片上，吸引網友瀏覽、聽音樂。