新購電動車倍增 南市加碼輔助不限名額

2017-06-11 11:21

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局補助市民購買電動二輪車，去年多達6000多輛，數量創新高，為前年的2.5倍。環保局表示，補助購買電動二輪車，市民熱烈響應，為打鐵趁熱，今年持續加碼補助，新購電動機車每輛最高補助2萬1500元；若搭配淘汰二行程機車，最高補助可達2萬7000元。

環保局空噪科長陳幸芬表示，今年加碼補助新購電動二輪車沒有名額限制，資格符合者均能獲得補助。除新購電動機車外，新購電動自行車或電動輔助自行車也有補助，每輛補助2900元，搭配淘汰二行程機車，每輛補助8000元。

環保局統計，去年加碼補助市民新購電動二輪車，搭配環保署及經濟部工業局的補助款，全年共補助新購6060輛電動二輪車，數量是前年的2.5倍，創下歷年最高紀錄。

陳幸芬表示，為提升民眾使用電動二輪車意願，環保局除加碼補助，並積極設置電動二輪車充電站，全市現有505站，有專人定期維護，提升使用效率。為解決大樓住戶充電不便的問題，去年補助5個大樓社區設置電動車充電站供居民使用，今年持續擴大補助大樓社區設置電動二輪車充電站，歡迎社區大樓踴躍申請。

相闗電動車補助資訊可上環保署及台南市環保局網站查詢，上班時間諮詢電話（06）3354359。