逾7000跑者頂烈日 基隆潮境公園開跑

由《國家地理》雜誌主辦的2017國家地理世界海洋日路跑活動，吸引超過7000名跑者齊聚基隆潮境公園，跑者蜿蜒成人龍。（記者俞肇福攝）

2017-06-11 11:27

〔記者俞肇福／基隆報導〕由《國家地理》雜誌主辦的2017國家地理世界海洋日路跑活動，吸引超過7000名跑者齊聚潮境公園，基隆市長林右昌到場主持鳴槍起跑儀式，林右昌呼籲大家愛護海洋、一起推動保育工作。

市長林右昌歡迎所有的好朋友來到基隆潮境公園，並介紹旁邊成立剛滿1週年的潮境保育區，在市政府、漁會及漁民的努力之下，已經有豐富的生態，成為許多潛水愛好者最棒的潛點。

林右昌說，已經數十年未曾在此地現蹤的海豚，也在去年11月底重新出現在這個海灣；市長也呼籲大家愛護海洋、努力從事保育工作，更重要的是向下扎根，讓台灣的每個人、每個孩子都知道海洋的重要，我們每個人都是海洋之子。

主辦單位表示，鯨豚面臨因人類口腹之慾而遭捕殺或誤捕、棲地受到破壞、噪音汙染、圈養等現況，現場透過圖書內容宣導鯨豚資訊，舞台有獎問答，期待跑者進一步了解鯨豚及海洋環境，齊心為我們的海洋盡一分心，也讓議題進一步發酵，關心海洋從生活中做起。

《國家地理》雜誌首度舉辦2017國家地理世界海洋日-白浪逐垃圾淨灘行動，並邀請海湧工作室與活動現場跑者民眾分享淨灘方法，更與300位參加者前往長潭里海灘淨灘。大小朋友一同戴上手套撿拾海灘垃圾，了解海洋廢棄物的組成及汙染來源，親自彎下腰看看我們的海岸線樣貌，也思考如何減少廢棄物產生，從源頭著手解決問題。

圖中跑者跑進國立海科館前廣場。（記者俞肇福攝）