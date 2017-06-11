魚夫：齊柏林拍到亞泥挖更深的照片！

齊柏林寄給《多羅滿賞鯨》單位的照片。（取自《多羅滿賞鯨》臉書）

2017-06-11 11:08

〔記者陳炳宏／台北報導〕紀錄片導演齊柏林昨日進行電影《看見台灣II》勘景時，直升機不幸墜機往生，與齊柏林合作拍攝清水鯨豚的《多羅滿賞鯨》團隊，昨天在臉書貼文表示，「齊柏林導演拍到的亞泥挖更深的照片！」。

今天早上名作家魚夫在自己臉書貼文表示，「在悼念齊柏林之際，別忘了他的起心動念，就是用鷹眼看見台灣，尤其是被財團與政府勾結掏空的山林！」。

該則貼文也附上一則連結，是魚夫在自己網站分享的文章（http://yufulin.org/archives/854），標題是「齊柏林導演最後拍到的亞泥挖得更深的照片！」，內容則附上齊柏林LINE給《多羅滿賞鯨》成員的一張照片及一段話。

根據魚夫文章所指的《多羅滿賞鯨》臉書，內容提及齊柏林百忙之中安排了一趟清水斷崖行程勘景，拍到清水大山，日出，三群鯨豚外，回程之後，齊導寄了一張自己拍的照片給《多羅滿賞鯨》，裡面是亞泥（亞洲水泥）的採礦場全景照片，齊柏林也同時給了一個評論，「亞泥~比5年前我拍看見台灣的時候挖更深了」。

《多羅滿賞鯨》臉書貼文表示，或許對他（齊柏林）而言，台灣環境的劣化，才是重要的事情！比海上出現什麼，還更更重要！