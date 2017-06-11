悼念齊柏林 台北101今晚點亮「看見台灣」

悼念齊柏林，台北101今晚頂冠點亮「看見台灣」導演齊柏林。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-06-11 10:46

〔記者楊雅民／台北報導〕悼念導演齊柏林，台北101今晩6點30分至10點，將於頂冠點亮「看見台灣」字樣，並於59樓、60樓LED螢幕打上「看見台灣 永遠的齊柏林 Green On」。

台北101表示，「Green On」乃當年齊導拍攝看見台灣一片時，台北101因認同其理念，電影中，配合於大樓打上「Green On」呼應，今晚外牆眉燈也將改為白色（原為紫色）。