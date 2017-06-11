館長辦格鬥賽了！ 萬名網友圍觀：拳拳到肉

成吉思汗健身俱樂部館長陳之漢辦格鬥賽，選手奮力搏鬥。（圖擷自Twitch）

2017-06-11 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕成吉思汗健身俱樂部館長陳之漢，先前在討論傳統武術和綜合格鬥的比較時，猛酸太極拳和詠春拳無法實戰，現在館長真的辦了「全國綜合格鬥賽」，在Twitch直播頻道目前已吸引近萬人網友圍觀，聊天室中也有不少人在熱烈討論，網友們一邊看比賽一邊直呼真的是「拳拳到肉！」

在直播中的全國綜合格鬥賽一場接一場進行，幾乎都沒有停頓的時間，依照頭套顏色分屬紅方、黑方的選手們在擂台上行禮如儀地碰手致意，但下一秒就翻臉不認人出手狂毆，從站在地上打到躺在地面，讓網友在聊天室中驚呼連連。

不過，聊天室內觀戰的網友也紛紛對選手們品頭論足，例如看到有個選手在一回合結束後，在台下竟然有女朋友幫他擦汗，讓網友崩潰大喊「有妹子，贏了」、「單身被虐哭」；或者每當紅黑雙方怒打一波時，聊天室就會湧進不少留言，直說「好刺激」、「看了就痛」。

鎖喉技讓網友看得心驚膽跳。（圖擷自Twitch）

選手激烈肉搏。（圖擷自Twitch）

格鬥賽選手在地上施展鎖技。（圖擷自Twitch）