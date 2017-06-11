| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

館長辦格鬥賽了！ 萬名網友圍觀：拳拳到肉

成吉思汗健身俱樂部館長陳之漢辦格鬥賽，選手奮力搏鬥。（圖擷自Twitch）

2017-06-11  10:54

〔即時新聞／綜合報導〕成吉思汗健身俱樂部館長陳之漢，先前在討論傳統武術和綜合格鬥的比較時，猛酸太極拳和詠春拳無法實戰，現在館長真的辦了「全國綜合格鬥賽」，在Twitch直播頻道目前已吸引近萬人網友圍觀，聊天室中也有不少人在熱烈討論，網友們一邊看比賽一邊直呼真的是「拳拳到肉！」

在直播中的全國綜合格鬥賽一場接一場進行，幾乎都沒有停頓的時間，依照頭套顏色分屬紅方、黑方的選手們在擂台上行禮如儀地碰手致意，但下一秒就翻臉不認人出手狂毆，從站在地上打到躺在地面，讓網友在聊天室中驚呼連連。

不過，聊天室內觀戰的網友也紛紛對選手們品頭論足，例如看到有個選手在一回合結束後，在台下竟然有女朋友幫他擦汗，讓網友崩潰大喊「有妹子，贏了」、「單身被虐哭」；或者每當紅黑雙方怒打一波時，聊天室就會湧進不少留言，直說「好刺激」、「看了就痛」。

鎖喉技讓網友看得心驚膽跳。（圖擷自Twitch）

選手激烈肉搏。（圖擷自Twitch）

格鬥賽選手在地上施展鎖技。（圖擷自Twitch）

格鬥賽現場一景。（圖擷自「飆捍」臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 成吉思汗 格鬥 綜合格鬥 陳之漢 館長
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧番茄炊飯
酸甜果乾♡芒果乾
便當盒容器怎麼選？
北中南麵線大不同！
轉寄

標題：館長辦格鬥賽了！ 萬名網友圍觀：拳拳到肉


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月11日‧星期日‧丁酉年五月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.