南海熱帶低壓恐成颱 明起外圍水氣影響

位於南海海面的熱帶性低氣壓持續發展，影機會增強為今年第2號颱風「莫柏」。（中央氣象局）

2017-06-11 09:48

〔即時新聞／綜合報導〕根據最新的氣象資料顯示，目前位於南海海面的熱帶性低氣壓持續發展，有機會成為今年第2號颱風（Merbok），明（12日）起外圍雲系就會影響台灣中南部地區及澎湖。

根據最新的氣象資料顯示，位於南海南沙島海面的熱帶性低氣壓持續發展，日本氣象廳（JMA）已經針對這個熱帶低壓發布颱風形成預警（GW），有機會成為今年第2號颱風「莫柏」（馬來西亞提供，鳩類名），目前這個熱帶地壓以時速15公里的速度向北北西方向移動，各國氣象單位預測這個準颱風未來將向北北西朝廣東一帶前進，暴風圈直接影響台灣的機率不高。

天氣風險公司分析師吳聖宇在臉書表示，這個熱帶性低氣壓過去一段時間發展的相當不錯，整體結構趨於完整，預測這個熱帶系統明將逐漸趨向廣東沿岸到香港一帶，對港澳地區可能會造成影響，提醒明後天要前往港澳的民眾可能要注意航班狀況以及當地的天氣。

雖然這個熱帶性低氣壓對台灣雖然沒有直接影響，不過吳聖宇提醒，外圍偏南風水氣明天會逐漸帶到台灣附近，南部、東南部有出現短暫陣雨或雷雨的機會，水氣增多加上太平洋高氣壓減弱，午後雷雨發展的狀況也會變得更為明顯，天氣轉趨不穩定，外出要記得帶雨具。

除了熱帶性低氣壓外圍環流影響外，週三（14日）起又有一波典型梅雨鋒在台灣附近徘徊，全台須嚴防豪大雨的發生。