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再次為台灣發聲！南藝大團隊前往泰國推動影像保存

中立者為泰國公關部副部長 Charoon Chaisorn 博士、井迎瑞教授 （右 6）與南藝團隊、泰國國家檔案館人員合影。（圖南藝大提供）

2017-06-11  09:13

〔即時新聞／綜合報導〕為台灣發聲，也是新南向的最佳典範之一！台南藝術大學音像藝術學院前院長井迎瑞日前率團前往泰國，主持為期3天的「基礎影音檔案維護」（Basic Caring for Audio-Visual Collections）工作坊，獲得泰國政府的高度重視，開幕儀式由泰國公關部副部長Charoon Chaisorn博士與泰國檔案館協會主席Thongchai Libit先生共同主持，成功開拓台灣與泰國的外交關係。

泰國政府重視檔案維護，在6月9日國際檔案館日，由泰國檔案館協會主辦，泰國國家檔案館（National Archives of Thailand）、泰國政府公關部博物與檔案館（Museum and Archives of the Government Public Relations Department）、因陀般若佛學檔案館（Buddhadasa Indapanno Archives）共同協辦名為「基礎影音檔案維護」工作坊。

獲邀參加泰國「基礎影音檔案維護」工作坊的南藝大團隊，除了南藝大教授井迎瑞，還有助理教授吳永毅、曾吉賢，助理易璇助理等4人，工作坊在泰國政府公關部會議中心舉行，6月8日上午9點舉行開幕式，由泰國公關部副部長Charoon Chaisorn與泰國檔案館協會主席 Thongchai Libit共同主持開幕式，副部長在致辭中提到：「影像檔案在保存國家歷史記憶十分重要，但在時代變遷中迅速流失十分可惜，今天我們要積極維護，以便未來的世代能夠了解今天的我們」。

井迎瑞在開幕演講中，強調「作為一影像檔案工作者、作為SEAPAVAA東南亞暨亞太地區影音資料舘協會的一員，台灣和泰國一樣面對龐大歷史影像，並且亟待建立一套完善的典藏系統，挑戰極大。我們非常願意分享南藝大在台灣已經進行十幾年的經驗，透過此次的培力工作坊，建立雙方影像檔案工作者的互助情誼，這是此次活動最重要的意義。」

工作坊學員來自泰國各地檔案館與多所大學的學生，第一天的課程是有關 8mm 影片, VHS 錄影帶，Audio Tape 錄音帶等影音檔案維護，第二天的課程是 VHS 錄影帶的維護與轉檔，並且由學員自備的錄影帶作為練習，第三天則是維護成果分享。

這次工作坊的執行單位，也是力邀井迎瑞教授前來泰國的國家公關部檔案館（Museum and Archives of the Government Public Relations Department）館長Kannika Chivapakdee女士，她稱許這次台灣方面對泰國影像檔案保存的協助，希望這3天工作坊能給泰國在保存「民間影像」上有更多的助益，同時希望激勵基層的影像檔案工作者。

泰國國家檔案館官方臉書

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  • 井迎瑞在開幕演講中，強調「作為一影像檔案工作者、作為SEAPAVAA東南亞暨亞太地區影音資料舘協會的一員，台灣和泰國一樣面對龐大歷史影像，並且亟待建立一套完善的典藏系統，挑戰極大。（圖南藝大提供）

    井迎瑞在開幕演講中，強調「作為一影像檔案工作者、作為SEAPAVAA東南亞暨亞太地區影音資料舘協會的一員，台灣和泰國一樣面對龐大歷史影像，並且亟待建立一套完善的典藏系統，挑戰極大。（圖南藝大提供）

  • 台南藝術大學團隊助理教授吳永毅、曾吉賢示範修復VHS錄影帶，觀摩學員皆是在泰國負責相關檔案保存工作。（圖南藝大提供）

    台南藝術大學團隊助理教授吳永毅、曾吉賢示範修復VHS錄影帶，觀摩學員皆是在泰國負責相關檔案保存工作。（圖南藝大提供）

  • 台南藝術大學團隊助理教授吳永毅、曾吉賢、易璇小姐示範修復 VHS 錄影帶，觀摩學員皆是在泰國負責相關檔案保存工作。（圖南藝大提供）

    台南藝術大學團隊助理教授吳永毅、曾吉賢、易璇小姐示範修復 VHS 錄影帶，觀摩學員皆是在泰國負責相關檔案保存工作。（圖南藝大提供）

  • 井迎瑞（左）與 Kannika Chivapakdee 館長檢視當天維護好的 VHS 錄影帶。（圖南藝大提供）

    井迎瑞（左）與 Kannika Chivapakdee 館長檢視當天維護好的 VHS 錄影帶。（圖南藝大提供）

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