再次為台灣發聲！南藝大團隊前往泰國推動影像保存

中立者為泰國公關部副部長 Charoon Chaisorn 博士、井迎瑞教授 (右 6)與南藝團隊、泰國國家檔案館人員合影。(圖南藝大提供)

2017-06-11 09:13

〔即時新聞/綜合報導〕為台灣發聲,也是新南向的最佳典範之一!台南藝術大學音像藝術學院前院長井迎瑞日前率團前往泰國,主持為期3天的「基礎影音檔案維護」(Basic Caring for Audio-Visual Collections)工作坊,獲得泰國政府的高度重視,開幕儀式由泰國公關部副部長Charoon Chaisorn博士與泰國檔案館協會主席Thongchai Libit先生共同主持,成功開拓台灣與泰國的外交關係。

泰國政府重視檔案維護,在6月9日國際檔案館日,由泰國檔案館協會主辦,泰國國家檔案館(National Archives of Thailand)、泰國政府公關部博物與檔案館(Museum and Archives of the Government Public Relations Department)、因陀般若佛學檔案館(Buddhadasa Indapanno Archives)共同協辦名為「基礎影音檔案維護」工作坊。

獲邀參加泰國「基礎影音檔案維護」工作坊的南藝大團隊,除了南藝大教授井迎瑞,還有助理教授吳永毅、曾吉賢,助理易璇助理等4人,工作坊在泰國政府公關部會議中心舉行,6月8日上午9點舉行開幕式,由泰國公關部副部長Charoon Chaisorn與泰國檔案館協會主席 Thongchai Libit共同主持開幕式,副部長在致辭中提到:「影像檔案在保存國家歷史記憶十分重要,但在時代變遷中迅速流失十分可惜,今天我們要積極維護,以便未來的世代能夠了解今天的我們」。

井迎瑞在開幕演講中,強調「作為一影像檔案工作者、作為SEAPAVAA東南亞暨亞太地區影音資料舘協會的一員,台灣和泰國一樣面對龐大歷史影像,並且亟待建立一套完善的典藏系統,挑戰極大。我們非常願意分享南藝大在台灣已經進行十幾年的經驗,透過此次的培力工作坊,建立雙方影像檔案工作者的互助情誼,這是此次活動最重要的意義。」

工作坊學員來自泰國各地檔案館與多所大學的學生,第一天的課程是有關 8mm 影片, VHS 錄影帶,Audio Tape 錄音帶等影音檔案維護,第二天的課程是 VHS 錄影帶的維護與轉檔,並且由學員自備的錄影帶作為練習,第三天則是維護成果分享。

這次工作坊的執行單位,也是力邀井迎瑞教授前來泰國的國家公關部檔案館(Museum and Archives of the Government Public Relations Department)館長Kannika Chivapakdee女士,她稱許這次台灣方面對泰國影像檔案保存的協助,希望這3天工作坊能給泰國在保存「民間影像」上有更多的助益,同時希望激勵基層的影像檔案工作者。

泰國國家檔案館官方臉書