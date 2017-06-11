又有讓座爭議！ 但網友都在看美腿女學生

網友直說這女學生「好可愛」、「很清秀」。（圖擷自「爆料公社」臉書社團）

2017-06-11 09:43

〔即時新聞／綜合報導〕讓座爭議再起，一輛從新店總站往三峽的公車，昨日有民眾疑似不滿學生坐在公車較前面的座位而沒讓座，憤而對學生咆哮並作勢要打人，影片PO上「爆料公社」臉書社團後，網友們卻紛紛沒在理鬧事民眾，反而都拜倒在美腿女學生的石榴裙下。

「爆料公社」臉書社團上一共有5段影片，該名男子先是抱怨學生沒往公車後方的座位坐，反而坐到公車前方的座位還不讓座，這時一名學生反駁，表示他們又不是坐在博愛座上，為什麼要讓座？但男子聽到這段話後卻當場暴怒。

男子反問學生「你叫什麼名字？我明天來見你的導師或教官！」還說「我的小孩都是台大研究所畢業的，你嗆怎麼嗆？」男子對學生表示，「你們品德教育非常差，我要把這句話傳給你們教官。」接著又說「混帳東西，心術不正不會有好結果，沒有尊師重道沒有倫理，以後不會有好的事業。」

這段對學生指責的影片，卻沒有太多網友關心他在說甚麼，因為影片中占滿畫面的反而是一名美腿女學生，她似乎和拍攝者認識，在過程中常常對著鏡頭示意。不少網友直說這女學生「好可愛」、「很清秀」，還有人笑稱整段影片只看到正妹，其他什麼都不重要了。