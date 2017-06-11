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朴子推小旅行 舊水窟成特色景點

朴子市深度小旅行介紹刺繡文化。（記者林宜樟攝）

2017-06-11  09:13

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣近年來推展觀光，具有各類古蹟、宗教廟宇的朴子市，昨天由朴子市公所辦理小旅行，培訓民間志工擔任導覽，首發團帶著朴子市民進行深度之旅，並參訪看似不起眼的溪仔底舊水窟，見證朴子溪流域變遷歷史。

朴子小旅行導覽員翁碧蓮說，自己從外地嫁來，並不瞭解朴子，連方向都不太清楚，參與培訓將近1年深入瞭解後，規劃此次小旅行，除知名的配天宮、水道頭等，特地安排讓參與者瞭解位於順天社區向榮路與黎明路間的「溪仔底」。

翁碧蓮說，朴子溪古時輪流水淹南北兩岸，後來數年往北偏移，成為溪底良田，民眾把不少水窟填平居住，還開設戲院、旅社、酒家及醫院，現在許多人都不知朴子市的繁華區域舊時竟是溪底河床；順天社區留下唯一的舊水窟，仍有水湧出，還可見早期民眾洗衣的邊坡階梯。

小旅行成員先在刺繡文化館由刺繡老師簡素珍、李淑珍及謝秋蘭教導進行日月扇筆套DIY，再走訪水道頭、配天宮、玉勝巷、溪仔底、第一市場、天公壇、中正路老街、清木屋及東石郡役所；成員侯嘉明說，參加小旅行瞭解朴子文化，有親友來此地遊玩，就能引導解說，很有意義。

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  • 溪仔底舊水窟也成為景點。（記者林宜樟攝）

    溪仔底舊水窟也成為景點。（記者林宜樟攝）

  • 朴子市深度小旅行走進巷弄。（記者林宜樟攝）

    朴子市深度小旅行走進巷弄。（記者林宜樟攝）

  • 刺繡老師指導學員製作日月扇刺繡品。（記者林宜樟攝）

    刺繡老師指導學員製作日月扇刺繡品。（記者林宜樟攝）

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