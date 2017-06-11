高溫飆升36度 週二鋒面接近全台有雨

中央氣象局指出，週二鋒面接近且西南風增強，全台天氣轉趨不穩，各地將有短暫陣雨或雷雨。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-06-11 06:37

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（11日）全台各地天氣大致穩定，西半部高溫可達34至36度，週二（13日）鋒面接近且西南風增強，全台天氣轉趨不穩，各地將有短暫陣雨或雷雨，週三（14日）至週六（17日）各地都有陣雨或雷雨，雨勢易達大雨或豪雨等級。

氣象局表示，今天各地天氣穩定，台東及恆春半島有零星飄雨外，其他地區上午為晴至多雲的天氣，午後在各地山區及近山區的平地易有短暫雷陣雨。氣溫方面，東半部高溫可達32、33度，西半部更是有34至36度。週一（12日）受到南海熱帶性低氣壓外圍雲系影響，中南部地區降雨機率提高，整天易有短暫陣雨，午後雷陣雨也增多。

週二鋒面接近且西南風增強，天氣轉不穩定，除了中南部地區外，北部及東北部地區的降雨也不再只侷限於午後，整天都有短暫陣雨或雷雨出現的機率，全台各地午後都須留意雷陣雨和局部較明顯的雨勢。週三起鋒面且西南風增強影響，天氣相當不穩定，降雨屬於全面性且持續時間長，週三至下週六各地都有陣雨或雷雨，雨勢易達大雨或豪雨等級。

空氣品質部分，今天全台各地及離島地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 28 26 ~ 34 26 ~ 34 26 ~ 33

國際都市氣象：

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今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線為過量至危險級。（取自氣象局網站）