06/11 各報重點新聞一覽

2017-06-11 06:25

自由時報

空拍花東墜機 齊柏林罹難

過去廿年來，持續在空中用攝影機守護台灣生態的紀錄片導演齊柏林昨天不幸墜機罹難，享年五十二歲。

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地政3法再翻修 推動實價零時差

為實價登錄量身打造的「地政三法」上路已超過五年，近期內政部研擬提出新改革，修正內容包括買賣房地產移轉登記時要一併進行實價登錄、預售屋買賣簽約成立後三十天內必須實價登錄以及針對價格、面積登錄不實者加重罰鍰等三大方向進行，另申報權利人由地政士或代書改為買賣雙方；目前全案已送至內政部法規會，預計年底前要報行政院，拚最快明年上路。

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我新太空電腦 上國際太空站

我國太空科技再傳捷報！美國航太總署（ＮＡＳＡ）委託各國合作團隊研製新世代太空任務電腦，我國團隊研製的「石門100雲端電腦（SG100 Cloud Computer）」，以無缺點紀錄通過ＮＡＳＡ提出的各項要求及測試，擊退其他國家團隊，獲得送到國際太空站裝置的資格。

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蘋果日報

齊柏林墜機亡 用生命讓我們看見台灣

感謝你對台灣這塊土地的愛！拍攝《看見台灣》空拍紀錄片的知名導演齊柏林，昨為了拍攝續集，與助理陳冠齊搭乘凌天航空直升機，至花東一帶空拍，未料發生墜機意外，齊柏林、助理及機師張志光3人全部罹難。消息傳出後，全台震驚，總統蔡英文哀悼「這是台灣極大損失！」導演吳念真則以「天地不仁」表達內心傷痛。目擊者指出，直升機墜落前已冒煙漏油，迫降沙洲不成後墜落爆炸；檢警和飛安會等今將回現場調查墜機原因。

6歲早衰兒 老得比父母快

孩子明明還在牙牙學語，卻已開始變老。高雄市府昨辦「慢飛天使」早療兒畢業典禮，6歲「小齊」是其中一位畢業生，他患有「柯凱因氏症候群」、俗稱「類早老症」，因基因變異提早衰老，滿周歲後外表生長幾乎停滯，內在器官卻開始老化；3年前長小齊2歲的哥哥「小軒」，已因罹患此病器官早衰死亡，小齊的父母說：「該流的淚已流乾」，會陪伴小齊成長與變老，讓他快樂度過每一天。

聯合報

齊柏林勘景墜機亡 直升機落花蓮長虹橋

「看見台灣」導演齊柏林日前宣布開拍續集，昨天與助手搭乘凌天航空直升機前往花蓮勘景，不料回程遇上死劫，直升機墜毀在豐濱鄉新長虹橋附近，兩人和機師均不幸罹難。齊柏林一生奉獻在保護台灣生態環境，「看見台灣2」成為他未竟的夢想。

法國會今選舉 馬克宏可望奪絕對多數

法國國會選舉首輪投票今日登場，總統馬克宏的共和前進黨（ＲＥＭ）料可輕鬆贏得過半的絕對多數席次，這對新上任的馬克宏能否大刀闊斧改革而言至關重要。

中國時報

齊柏林墜機身亡 花蓮空勘意外《看見台灣II》成絕響？

《看見台灣》紀錄片導演齊柏林，10日近午時分，在花蓮長虹橋附近空勘《看見台灣II》時，不幸發生墜機意外，機上3人，包含機師張志光、齊柏林及其助理陳冠齊，當場死亡。據消防人員表示，直升機墜落地面瞬間起火，導致3人都燒成焦屍，難以辨認，遺體已送往花蓮市立殯儀館等待相驗。

臨會將登場 力拚前瞻及年改 若動用表決 藍︰武鬥杯葛

立院第一次臨時會14日（周三）登場，藍綠總動員，也針對焦點議題前瞻特別條例及年金改革，進行沙盤推演。國民黨團總召廖國棟表示，國民黨針對前瞻立場就是只能編4年5000億，不能逾越下任總統職權；軌道建設預算砍一半，挪用於治水。如果民進黨動用表決，國民黨將堅持不退讓，「武鬥」杯葛到底，一切責任由民進黨承擔。