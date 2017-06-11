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宜蘭凌晨地震 芮氏規模4.3級 PR 北市有線電視 月底全面數位化
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宜蘭凌晨地震 芮氏規模4.3級

2017-06-11  03:51

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕今天凌晨12點46分，宜蘭發生芮氏規模4.3地震，震央位於宜蘭縣政府西偏南方15.8公里，深度58.9公里，最大震度是牛鬥3級、，宜蘭市則有2級。宜蘭縣政府消防局表示，宜蘭目前無災情傳出。

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  • 宜蘭凌晨地震，芮氏規模4.3級。（記者簡惠茹翻攝）

    宜蘭凌晨地震，芮氏規模4.3級。（記者簡惠茹翻攝）

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