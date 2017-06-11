媽媽伴讀4年 腦痲生攻讀美術碩士

2017-06-11 00:31

〔記者黃文瑜／台南報導〕「我們沒有期待，走到今天這一步覺得很感恩」！今年從長榮大學美術系畢業的宋安莛，出生時臍帶繞頸缺氧，導致腦性麻痺，行動及語言表達不易，媽媽為了全心照顧她還辭去工作，讓文山特殊教育學校破天荒擁有第一位考上大學的學生。但這一路走來不容易，大學4年為了讓她受教育，全家人分隔南北2地，媽媽陪讀4年，爸爸在北部工作，完成學業，並且考上研究所還獲得「學行典範獎」。

宋媽媽說，宋安莛4年級時參加畫圖的營隊，才發現女兒好像有繪畫天份，但也沒有刻意栽培，直到高中時的藝術治療課程，才知道女兒喜歡畫畫。因此大學時想讓女兒選讀美術系，但全台美術系僅開放聽障及視障生報考，沒有腦痲的名額，只好先到別校就讀，再以轉學方式進入長榮大學美術系。

4年來宋媽媽全程在學校陪讀陪宿，上課時媽媽協助做筆記，也因她的手無力，就由媽媽代為調色，但有時不是她想要的顏色，讓母女倆陷入沮喪，「我們通常就會出去走走，吃頓好吃的，再回來畫畫。」

如今女兒要畢業了，未讀大學的宋媽媽開心的說：「我跟著女兒一起念大學，接下來還要繼續一起攻讀美術研究所」，十分期待，宋爸爸也感動的說，對於女兒不敢有期待，但走到這一步心裡無限感恩。宋安莛則希望碩班畢業後，能開自己的繪畫工作室。