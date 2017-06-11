| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 北市有線電視 月底全面數位化
 首頁 > 生活

媽媽伴讀4年 腦痲生攻讀美術碩士

2017-06-11  00:31

〔記者黃文瑜／台南報導〕「我們沒有期待，走到今天這一步覺得很感恩」！今年從長榮大學美術系畢業的宋安莛，出生時臍帶繞頸缺氧，導致腦性麻痺，行動及語言表達不易，媽媽為了全心照顧她還辭去工作，讓文山特殊教育學校破天荒擁有第一位考上大學的學生。但這一路走來不容易，大學4年為了讓她受教育，全家人分隔南北2地，媽媽陪讀4年，爸爸在北部工作，完成學業，並且考上研究所還獲得「學行典範獎」。

宋媽媽說，宋安莛4年級時參加畫圖的營隊，才發現女兒好像有繪畫天份，但也沒有刻意栽培，直到高中時的藝術治療課程，才知道女兒喜歡畫畫。因此大學時想讓女兒選讀美術系，但全台美術系僅開放聽障及視障生報考，沒有腦痲的名額，只好先到別校就讀，再以轉學方式進入長榮大學美術系。

4年來宋媽媽全程在學校陪讀陪宿，上課時媽媽協助做筆記，也因她的手無力，就由媽媽代為調色，但有時不是她想要的顏色，讓母女倆陷入沮喪，「我們通常就會出去走走，吃頓好吃的，再回來畫畫。」

如今女兒要畢業了，未讀大學的宋媽媽開心的說：「我跟著女兒一起念大學，接下來還要繼續一起攻讀美術研究所」，十分期待，宋爸爸也感動的說，對於女兒不敢有期待，但走到這一步心裡無限感恩。宋安莛則希望碩班畢業後，能開自己的繪畫工作室。

廣告
  • 長大美術系腦痲生宋安莛（右二）大學畢業後繼續攻讀碩士。（記者黃文瑜攝）

    長大美術系腦痲生宋安莛（右二）大學畢業後繼續攻讀碩士。（記者黃文瑜攝）

  • 宋安莛獲得學行典範獎。（記者黃文瑜攝）

    宋安莛獲得學行典範獎。（記者黃文瑜攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 腦麻 腦麻生 長榮大學
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽好湯✧羅宋湯
吃甜點♡草莓千層派
咖哩塊要熄火再加？
電子鍋煮炊飯有訣竅
轉寄

標題：媽媽伴讀4年 腦痲生攻讀美術碩士


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月11日‧星期日‧丁酉年五月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.