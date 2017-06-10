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150對新人集團結婚 新人飛澳9千公里相愛

150對新人參加市府集團結婚，新人互吻承諾共度一生。（記者陳文嬋攝）

2017-06-10  23:38

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市府民政局今於高雄巨蛋體育場，舉辦市民集團婚禮，打造白色異國風集團婚禮，為150對新人愛情做見證，有新人同住1棟大樓卻總是擦身而過，台南大地震才牽起2人緣分，也有新人都是高雄人卻不相識，遠赴9千公里外澳洲打工才相愛，讓新人們驚呼緣分真奇妙!

活動由代表新人郭津丞、俞安柔乘坐南瓜車進場，在伴郎及伴娘灑花迎接下，熱鬧繽紛揭開活動序幕，150對新人有著不同的愛情故事，今在音樂悠揚聲中，攜手步上紅毯，互吻承諾共度一生，留下美麗的回憶。

28歲的黃俞熒與蔡佳伶都是高雄人，分別住在南、北高雄卻不相識，2人先後到澳洲農場打工，直到去年3月才結緣，熱戀1年互相扶持，2人存了創業基金，今年3月返鄉決定結婚，相距9千公里的愛情故事感人，讓2人直呼緣份真奇妙！

新人莊名諺、柯兪安2人同住1棟大樓，卻因生活作息不同，彼此互不認識，宛如幾米作品中的男、女主角「向左走、向右走」，直到去年台南大地震，柯女住家燈具全毀，好心莊姓大樓主委登門修理，兩條平行線才出現交會，又近水樓台先得月，連結婚也不用搬家。

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  • 黃俞熒與蔡佳伶飛澳9千公里才相愛。（記者陳文嬋攝）

    黃俞熒與蔡佳伶飛澳9千公里才相愛。（記者陳文嬋攝）

  • 莊名諺、柯兪安同住1棟大樓卻總是擦身而過，台南大地震才牽起2人緣分。（記者陳文嬋攝）

    莊名諺、柯兪安同住1棟大樓卻總是擦身而過，台南大地震才牽起2人緣分。（記者陳文嬋攝）

  • 石學昂與劉盈吟笑稱「幫我們牽紅線的竟是詐諞集團！」。（記者陳文嬋攝）

    石學昂與劉盈吟笑稱「幫我們牽紅線的竟是詐諞集團！」。（記者陳文嬋攝）

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