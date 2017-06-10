玉荷包選果交鋒 電競玩家PK型農

2017-06-10 22:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市玉荷包型農與電競玩家今上演神手級比賽，除了「傳說對決」電競遊戲決賽外，還PK玉荷包分級選果包裝、口擲玉荷包籽準確度，讓農業也能很好玩，感受不一樣的體驗。

近來正值玉荷包產季，農業局為吸引年輕人關心農業，結合鳳山高中電競、吉他社團，今於高雄物產館蓮潭旗艦店，舉辦一場神手級比賽，由玉荷包型農與電競玩家對決。

活動除了「傳說對決」電競遊戲決賽外，電競玩家與型農們進行一場「玉荷包分級選果包裝」的神手交鋒，型農雖長期務農，練就好身手，但小鮮肉善打電玩，分級甜度、重量、大小，反應敏捷毫不遜色，神之手準確挑果，比賽是勢均力敵，形成激戰狀況。

現場加碼「口擲玉荷包籽準確度比賽」，讓電競玩家見識到一顆小小的玉荷包荔枝籽，也可以帶來很多樂趣，隨手可得的農業素材，也能有很棒的玩法，透過刺扎扎的紅綠果皮，讓電競玩家親身體會農民的辛苦，在心中留下深刻的印象。

鳳中電競社長陳寬育表示，過去曾與家人參加一日農夫，體驗採果等樂趣，市府把電競與農業結合，創新又吸引年輕人，令大家很感興趣，甚至在網路媒體，引起熱烈討論，中午還能享用綠色友善餐廳美食，來自產地的五色食材及當季的玉荷包，補充一整天滿滿的活力。