住家、營業場所周邊環境維護 竹縣擬納管

2017-06-10 22:14

〔記者廖雪茹／新竹報導〕住家周邊到處垃圾、營業場所髒亂、或是未經許可繫掛廣告物等，都要注意囉！新竹縣政府環保局研擬《新竹縣環境清潔維護自治條例》草案，補強《廢棄物清理法》的不足，並明訂罰則，已經縣務會議通過，近期將送議會審議，經審議通過後公告上路。

縣府環保局表示，現行廢清法對於破壞環境衛生的行為，多有相關規範，但有的缺少罰則；或是由於時空變遷，出現新型態的污染行為。因此，環保局參考台北市等縣市已實施的相關自治條例，就新竹縣的現況與需求，研擬環境清潔維護自治條例，以加強環境清潔、維護縣容觀瞻。

環保局指出，該草案主要是補足廢清法第11條及第27條的規範。其中，因應民眾對於環境維護的期待，針對公、私有土地（含空地、空屋）未妥善管理，導致雜草長太高，高度超過50公分者；積水養蚊；或是任意堆置容器等物品，而有孳生病媒蚊之虞等都納入管理範圍。

住家周邊2公尺的公共巷、弄路面及水溝，可別認為與自家無關而置之不理，民眾也應負起清潔責任；還有像自家房舍或其他定著物，未經許可繫掛廣告物也是。

環保局表示，公共營業場所周圍2公尺，事業所有人、管理人或使用人應負清除責任，在指定位置設置垃圾桶，並經常保持清潔；同時，隨樓地板總面積的增加，跟著擴大清除責任區的範圍。夜市攤販、婚喪喜慶陳設酒席、蓋房子工地等也一樣，要負起四周2公尺內的清潔責任。

另外，各類公職人員選舉、婚喪喜慶、廟會、民俗節慶或其他戶外集會遊行活動，燃放鞭炮後，應由主辦單位負責清除鞭炮灰燼及垃圾。

以上如經通知限期改善，屆期未改善者，可處1200元以上6000元以下罰鍰，並得按次處罰。

環保局說，還有街道上未經許可同意設置的舊衣回收箱或廚餘桶，經認定應移除並張貼公告逾48小時未清除者，將視同廢棄物，逕行清除處理。