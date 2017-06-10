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「乘著氣球上天空」 原聲合唱團換唱齊導愛曲悼念

由南投信義鄉羅娜國小校長馬彼得（右前）帶領的原聲合唱團，曾參與齊柏林拍攝的電影「看見台灣」。（資料照，記者劉濱銓攝）

2017-06-10  20:58

〔記者劉濱銓／南投報導〕空拍導演齊柏林墜機罹難，在「看見台灣」首部曲中，原聲合唱團在玉山舉著國旗高唱的震撼畫面，就是與南投信義鄉羅娜國小校長馬彼得合力完成，當下的感動還讓齊導起了雞皮疙瘩，馬彼得說，齊導是很純、很真的人，當初合唱團願意無條件登上玉山拍攝，讓既感動又不好意思的齊導，還以信用卡偷偷捐10萬元給合唱團，今晚合唱團在台南的演出，將臨時換唱齊導最愛的歌曲「乘著氣球上天空」，表達無限思念。

久久不能平復的馬彼得說，與齊導結緣4年多，彼此已有革命情感，8日才北上參加看見台灣二部曲記者會，怎料今竟罹難，原本晚間在台南的募款音樂會，也因為齊導而更改曲目，藉由坐著氣球升空，在天空翱翔的歌詞，紀念齊導在天空攝影的樣子。

馬彼得回憶，過去原聲多場音樂會，齊導都到場支持，還說最愛的歌就是「乘著氣球上天空」，今他為台南的音樂會彩排時，則因情緒激動數度進出會場，就怕影響孩子表演心情，而音樂會也因齊導的驟逝，結尾將臨時換唱這首歌，希望在天上的齊導能聽見，並看見孩子的心意，看見台灣人對他的懷念，他與原聲的孩子，也會承繼齊導那份熱愛台灣，堅守土地的精神，繼續將台灣的生命力傳唱下去

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