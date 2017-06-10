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高雄輕軌 最快9月底要收費了

高雄輕軌C8至C12駁二大義站日前通過初勘，輕軌正式跨過愛河。（記者張忠義攝）

2017-06-10  20:43

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄輕軌第一階段最後的C12至C14站，預計今年9月底通車，屆時預計將開始收費，全線單一票價30元，刷一卡通享25元優惠價，日運量則訂為1萬8千人次。

高雄輕軌第一階段水岸輕軌，目前從C1通車到C8高雄展覽館站，C8至C12駁二大義站則於日前通過初勘，隨即報請交通部履勘，順利的話可望於7月初通車，讓輕軌正式跨過愛河。

至於第一階段最後的C12至C14哈瑪星站，正全力趕工，預計今年6月底鋪軌完成，9月底通車。

目前輕軌算試營運階段，民眾可刷一卡通免費搭乘，平日的日運量已成長到5100人次，假日更達1萬人次，累積運量已超過150萬人次。

根據原先規畫，輕軌第一階段全線8.7公里通車後，將開始收費，高雄輕軌票價審議委員會參考捷運票價，已審查通過輕軌票價，採全線單一票價30元，刷一卡通可享25元優惠價。

高雄市捷運局今天強調，目前此規畫不變，確定的收費日期，將再研議後對外公布。

捷運局主秘吳嘉昌表示，輕軌第一階段全線通車後，將開通至熱門的駁二、鐵道園區等地，可望提升運量，捷運局訂出日運量1萬8千人次，有信心能達成。

不過，外界質疑正式收費後，是否能達成此日運量？主因是第一階段水岸輕軌是以觀光為主，通勤族不多。

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