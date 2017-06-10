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廉航再增2家 泰越捷、泰獅航暑假啟航飛曼谷

泰越捷（Thai Vietjet）將在7月開航，飛花蓮和台中至曼谷的航線。（圖擷取自FB_Thai Vietjet）

2017-06-10  20:25

〔即時新聞／綜合報導〕暑假去泰國玩，廉價航空新選擇。民航局今天表示，新增的兩家廉價航空，泰越捷（Thai Vietjet）與泰獅航（Thai Lion Air）將分別在7月和8月開航，飛台灣至泰國曼谷的航線。

民航局表示，泰越捷將以包機的方式從泰國曼谷飛花蓮和台中，從7月4號至9月底，各20航班。而泰獅航則預計從8月1日起每天1航班，飛曼谷至桃園。

由於新南向政策，政府對泰國實施免簽，從去年開始泰國旅客人數持續增加。據交通部觀光局統計，2016年泰國旅客較2015年成長將近6成，而今年頭兩個月，來台觀光的泰國客更有2倍的成長。

目前經營台灣往返泰國航線的航空公司，除了傳統航空中華航空、長榮航空與泰國航空，還有廉航台灣虎航與泰國酷鳥航空。而今夏加入戰局的泰越捷，是越南廉航越捷航空2014年在泰國投資的航空公司。而印尼廉航獅子航空，則是2013年在泰國投資成立泰獅航。

民航局指出，目前已有21家廉航在台經營，市佔率已達16%，泰越捷則是第22家，預期未來廉航市佔率還會再持續增加。

泰獅航（Thai Lion Air）將在8月開航，飛桃園至曼谷的航線。（圖擷取自FB_Thai Lion Air）

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