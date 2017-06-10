《乘著氣球上天空》 他們獻唱齊導最愛的歌 悲慟送行

2017-06-10 20:00

〔記者王俊忠／台南報導〕《看見台灣》紀錄片導演齊柏林驚傳意外墜機身亡，四年前與齊導合作、帶台灣原聲童聲合唱團布農族小團員攻頂玉山的校長馬彼得，今下午帶合唱團員到台南聖教會演出，馬彼得透過廖阿貫老師表示，對齊導意外過世很「shock！悲慟！」，但演出前無法受訪。廖老師則與多位出席音樂會來賓友人相擁而泣，令人鼻酸。

擔任台灣原聲教育協會執行理事的建中退休教師廖阿貫代表馬校長出面表示，馬校長與小團員們在演出前做準備工作、無法受訪，很抱歉，今午馬校長聽到齊導墜機身亡消息、感到「很shock！很悲慟！」，為紀念齊導，合唱團緊急安排在演出後段獻唱《乘著氣球上天空》這首齊導生前最愛的歌，獻給齊導，願他一路好走。

廖阿貫紅著眼眶說，因為齊導拍攝《看見台灣》紀錄片，她與齊導結成莫逆之交、情同姐弟，今午得知這意外感到震驚、一直無法相信他就這麼走了！前天，齊導才剛為拍《看見台灣》第二集舉行開鏡記者會，沒想到會發生這意外，真的不敢相信。

廖阿貫表示，2013年，她與齊導合作策劃台灣原聲童聲合唱團布農族小團員攻頂玉山、忍凍高歌，半夜兩點小團員就起床，由馬校長帶領到塔塔加登山口禱告；齊導則搭直升機在天空拍攝攻頂過程與花絮。但今天到台南演出的小團員都不是四年前參與玉山攻頂的團員了！

這位感性的退休女老師直誇齊導是很棒、很好的人，希望媒體多報導些正能量事蹟，齊導對台灣的愛已到了焦慮程度，因為拍《看見台灣》紀錄片，發掘出台灣很多沈痛的問題，想藉由原聲童聲合唱團的天籟歌聲，象徵台灣仍有希望想辦法解決這些問題，如今齊導意外先走，紀錄片後續拍攝作業非她專業，只能問天主了！