日本鐵道迷1年來台15次 最愛枋寮台東線

2017-06-10 20:11

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣社頭鄉今天有一場「台日鐵道迷友好分享會」，台日鐵道迷共50多人齊聚一堂，大家相互分享台灣和日本的鐵道旅行經驗，來自日本的鐵道迷幸野昭浩1年來台坐火車逾15次，他們最喜歡坐枋寮台東線。

這場分享會由「社頭好好玩大聯盟」舉辦，地點在「真姐驛站」，主講人是鐵道旅人薛駿良，由於正值台鐵慶祝130歲生日，許多日本鐵道迷來台，他們特地到社頭看剛修復完成的「台鐵巡道車─阿強一號」，順便參加這場「中日鐵道迷友好分享會」。

日本鐵道旅人薛駿良說，日本是鐵道古國，鐵道分佈綿密，國人要到日本搭火車旅行，最經濟的方式就是購買周遊券，周遊券特別為外國觀光客而設，所以先在台灣向代理商（旅行社）購買「周遊交換券（EXCHANGE ORDER FOR JR PASS）」，抵達日本機場時，到「鐵路旅行中心」換取「周遊券（JR PASS）」就可開始使用，7日券7650元（折合日幣2萬8300元）只要列車有JR標示都可無限次搭乘（少數高級列車除外），其次，東京及大板的私鐵則要另行購買。

薛駿良說，現在手機很方便，手機也有許多翻譯軟體，他日語並不靈光，但事前做好功課，規劃好行程和食宿，遇問題，則問日本人，「在日本坐火車旅行，一點都不難」。

東武鐵道事業部營業推廣課長幸野昭浩說，台灣人到日本搭鐵道自由行的人越來越多，他們不僅經常和台鐵公司交流，互換「車身外皮」，還提供台灣旅客許多優惠方案，另外，還為台灣客架設繁體字的官網，指導台灣旅客如何利用東武鐵道做自由行。

他說，他一年來台灣10多次，最喜歡非電車線的南迴鐵路，「台東─枋寮線」最吸引人，它是柴油火車拖著古早的「藍皮車廂」，最有味道了。信野說，藍皮車沒有空調，他可以聞到南台灣的空氣，鹹鹹的海風，帶著一點點南國暑氣吹進車廂，他有點擔心，以後電器化後，可能坐不到這種「無空調列車」。

日本其它鐵道迷說，因為近年來許多台灣人到日本坐火車旅行，日本人也超愛來台灣坐火車，現在日本許多火車站附近都出現「台灣食堂」，賣水餃、鍋貼、牛肉麵，結果都是中國人在賣，味道並不道地。