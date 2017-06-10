歐盟對免簽旅客加強審查 學者：因應恐攻

2017-06-10 19:52

〔記者彭琬馨／台北報導〕歐洲聯盟部長理事會9日通過「歐盟旅行資訊及授權系統（ETIAS）」規章草案，未來草案通過並實施後，民眾前往歐洲申根區前需先上網填寫資料並驗證，同時須繳付5歐元（約新台幣165元）申請費用，最快將從西元2020年實施。淡江大學歐洲研究所副教授張福昌受訪時表示，此政策主要是歐盟針對恐攻事件加強管制所做的因應策略。

由於近期歐洲恐怖攻擊頻傳，歐盟9日發布聲明，強調歐盟會員國將聯手改善邊境安全，會員國之間也將進行資訊共享，以解決資訊落差問題，保護境內公民免受恐怖份子威脅。

外交部表示，「歐盟旅行資訊及授權系統」（ETIAS）草案的通過，主要為確保入境申根區的旅客不會成為歐盟會員國境內有關非法移民、安全或公共衛生的威脅，但相關規定仍須視法規最後通過的版本而定。

外交部指出，歐盟未來通過並實施ETIAS規章後，民眾若打算前往歐洲申根區，行前須自行或委由他人（含旅行社）上網填寫個人身分、旅行證件及聯絡資訊等資料及繳付5歐元申請費用，該等資料經ETIAS驗證後，將以電子郵件回傳授權資訊，申請人須持該授權資訊經航空公司驗證後登機，並持憑通關入境，驗證一旦經過審核，可維持5年期限。

淡江大學歐洲研究所副教授張福昌受訪時強調，此措施與歐洲近期恐攻事件頻傳有一定程度的關聯，也是歐盟增加資金來源、以強化查核所做的因應措施。