她是天使！只有100公分高 笑容感染眾人

戴誼瑾身高「迷你」，但她樂觀活潑，人小志氣大。（記者洪瑞琴攝）

2017-06-10 20:23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕罹患先天性黃斑部病變又生長停滯的戴誼瑾，就讀善化國中1年級，身高只有100公分，比同儕「迷你」，但她樂觀活潑，人緣極佳，常是班上的開心果，如果人間有天使，她就是！

誼瑾獲得今年南市總統教育獎，今天頒獎典禮，台前台後總是掛滿天使般笑容，感染周圍身邊的大小朋友；領獎後，她靦腆地幽默說「下回要拿全國的獎」，還不忘拿特教組老師送給她的「120公分的勇氣」書本，請市長賴清德簽名。

閱讀雖然很吃力，誼瑾說「我要面對，因為面對產生力量」；罹患先天性黃斑部病變的她，視力不佳，戴著斗大眼鏡，外人很難想像的學習負荷，她默默承受下來；而且積極參加課外活動，最熱愛武術練習，曾在全國武術比賽中拿下冠軍，身高沒比別人高，「因為武術，看見力量；使勁，讓生命虎虎生威」。

班導師姜宗毅說，誼瑾與班上同學感情融洽，不因矮小一截而畏縮，反而熱情親近同學，能幫上的忙從不拒絕，同學也不會看她弱小而好欺負，參加校園活動進出，會有身材較魁梧同學當她的小天使，帶著或抱著她，以免被「擠傷」到，她則充當同學的「小老師」幫忙課業輔導。

誼瑾善良真誠，主動觀察需要幫助的同學，她發現班上同學家境困難，就請媽媽每天多準備一份早餐，讓她與同學一起分享，細心貼體樂於關懷別人。

爸爸戴榮志說，孩子天生視力不佳，幸好一路學習過程中，學校提供特殊教材及輔具，減輕孩子學習負擔，生長遲緩問題是後來才慢慢發現，四處求醫問診還找不到真正原因，不過孩子天性樂觀，跟她弟弟玩成一片，如同家中寶貝帶來親子樂趣。

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