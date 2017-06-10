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惠明盲校福利會執行長告別式 教長到場致敬

2017-06-10  19:24

〔記者李忠憲／台中報導〕惠明盲人福利會執行長賴弘毅因睡眠障礙身體出現狀況，去年8月卸下惠明盲校校長轉任執行長，其病況卻仍未改善，今年4月在家休養2個月後，仍不幸辭世，各界得知消息後皆感哀戚。

校方今天下午舉行告別式，教育部長潘文忠、中市教育局長彭富源、社會局長呂建德、台中市長夫人廖婉如等人均到場致哀，場面哀戚。校方師生也以小提琴表演、唱詩歌等追思，不少人觸景傷情，當場拭淚。

教育部長潘文忠表示，擔任台中市副市長期間與賴校長接觸多次，見他帶著惠明孩子展現學習成果，深受感動。這些身心障礙的孩子在校長及老師引導下，不僅學會生活能力，還有潛力開發。

潘文忠說，賴校長把惠明當自己的家，學生當自己的孩子，將他們照顧得無微不至，盡最大力量用生命經營學校，帶領他的孩子。幾天前聽到他往生，十分訝異且難過。相信賴校長以身示範，已在惠明播下種子，留下長久影響力，典範將讓更多教育工作者做學習。

惠明盲童育幼院院長李慧筠也說，賴校長在當年學校困頓時，挺身接下重任，他交代每位老師在自己崗位做好，把孩子照顧好，服務品質要好，募款由他負責。學校女性老師居多，視障孩子特別愛跟賴校長聊天，花2、3小時問很多問題，賴卻都不厭其煩，逐一回答。賴校長像爸爸一樣，200多位小朋友每位都認得，家庭狀況他都知道，請老師多關心支持。感謝各界朋友關心，也希望能繼續支持這些孩子。

告別式後，賴的遺體接著進行火化，將安置在南投縣埔里十字園中。

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  • 惠明盲校師生唱詩歌拉小提琴追思。（記者李忠憲攝）

    惠明盲校師生唱詩歌拉小提琴追思。（記者李忠憲攝）

  • 教育部長潘文忠（右1）、台中市教育局長彭富源（右2）、社會局長呂建德（右3）到場致哀。（記者李忠憲攝）

    教育部長潘文忠（右1）、台中市教育局長彭富源（右2）、社會局長呂建德（右3）到場致哀。（記者李忠憲攝）

  • 惠明盲校舉行執行長賴弘毅告別式，各界前來哀悼。（記者李忠憲攝）

    惠明盲校舉行執行長賴弘毅告別式，各界前來哀悼。（記者李忠憲攝）

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