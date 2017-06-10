「小導演大夢想畢業影展」 讓學童大展身手！

2017-06-10 19:14

〔記者翁聿煌／新北報導〕「我們都是未來的李安和史蒂芬史匹柏！」新店國小推動小導演大夢想特色課程邁入第7年，為許多學童提供開創電影夢的好機會，小導演夏凱奕的作品「駭客的逆襲」令人印象深刻，他因為自己喜歡玩電腦，想提醒大家審慎使用網路，不要隨意公開個人隱私，他在課程中學到子母畫面、剪接技巧和拍片方式，希望將來能朝電影界發展。

新店國小昨天在被改裝成社區藝文空間的舊校長宿舍辦理畢業影展開幕活動，學生們用心把自己作品設計成電影海報，並與來賓分享拍攝歷程；現場還有AR擴境實境，邀請民眾一同欣賞作品，也讓家長更能了解孩子的創作能力，肯定孩子的學習表現。

新店國小校長李顯鎮說，「小導演大夢想畢業影展」是學校的特色課程，將資訊融入教育，結合運用學生藝術涵養、語文能力、溝通能力、邏輯推理等多元能力，豐富教學內容。

六年級各班學生以分組方式，約4~5人為一組，合作完成一部畢業影片，分別負責編劇、拍攝、剪輯等工作，並以「教育類」、「格拍動畫類」、「劇情類」、「流行類」為拍攝類型。

「破碎的回憶錄」小導演潘渝說，影片在描述阿高在畢業前夕，被怪伯伯搶走畢業

紀念冊，為了找回失去的畢業紀念冊，他必須找回在學校6年的模糊的記憶，她在編寫劇本時，憶及常被家人罵說我很迷糊，就覺得自己一定要改，也想提醒同學及學

弟妹，不要迷迷糊糊的過日子，否則畢業會覺得有空虛感。