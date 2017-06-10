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明多雲悶熱 西半部高溫上看36度 注意防曬

明天（11日）太平洋高壓仍強，各地天氣大致穩定，在偏南風帶來暖空氣影響下，西半部高溫上看36度，紫外線指數也達到過量至危險級，提醒大家務必多多注意防曬。（資料照，記者方賓照攝）

2017-06-10  20:37

〔即時新聞／綜合報導〕明天（11日）太平洋高壓仍強，各地天氣大致穩定，在偏南風帶來暖空氣影響下，西半部高溫上看36度，紫外線指數也達到過量至危險級，提醒大家務必多多注意防曬。

氣象局預報指出，受到偏南風影響，明天台東及恆春半島有零星飄雨，其他地區上午為晴至多雲的天氣；午後各地山區及近山地區則易有雷陣雨發生，要留意天氣變化。

氣溫方面，明天各地氣溫仍高，東半部高溫在32、33度，西半部更上看34度至36度，中午前後紫外線指數達到過量至危險級，提醒大家外出要注意防曬、多多補充水分，以防中暑。

今天（10日）下午南沙海面有一熱帶低氣壓生成，預計下週一（12日）會登入香港、廣東一帶，受其外圍雲系影響，中南部水氣將會增多，加上風場轉為西南風，各地降雨機率都會增加。

空氣品質方面，明天全台各地為普通至良好等級，指標汙染物為細懸浮微粒。

今天（10日）下午南沙海面有一熱帶低氣壓生成，預計下週一（12日）會登入香港、廣東一帶，受其外圍雲系影響，中南部水氣將會增多。（翻攝自中央氣象局）

明天各地氣溫仍高，東半部高溫在32、33度，西半部更上看34度至36度，中午前後紫外線指數達到過量至危險級，提醒大家外出要注意防曬。（翻攝自中央氣象局）

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