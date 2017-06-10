610反空污救雲林遊行 環保局長也向中央喊話

610反空污救雲林遊行，數百人參與。（記者詹士弘攝）

2017-06-10 19:06

〔記者詹士弘／雲林報導〕環保團體今天在斗六舉行反空污遊行及音樂會，要求全面停發六輕生煤操作許可證、訴求「中央勿遺棄雲林」；雲林縣環保局長林長造也跳出來，強調處理空污地方政府有其侷限，中央政府應採取跨區域處理，不要讓雲林縣政府單打獨鬥。

台灣健康空氣行動聯盟與雲林在地公民發起610反空污救雲林遊行，數百人上街頭，訴求「中央勿遺棄雲林」、「林全奮起」、「雲林新生」等訴求，要求中央應督促六輕在2020年以前完成燃氣發電轉型，縣府停發11日到期的12張六輕生煤操作許可證，要求行政院長林全挹注資源，以終結雲林的悲情。

雲林縣環保局長林長造表示，全台灣只有雲林生煤減量20%，電力設施加嚴標準、全國最嚴格，每一張發出去的許可證，現在全部在訴願、打官司中，雲林縣政府能做的，已無所不用其極，地方政府有其侷限，希望中央政府採取跨區域處理，不要讓雲林縣政府單打獨鬥。

台塑石化表示，麥寮工業園區設置的燃煤機組，使用煤炭熱值約6000仟卡/公斤，優於韓國等世界主流發電廠規格，含硫分低於0.95%符合環評及雲林縣政府核定標準，建議政府優先關閉老式燃煤電廠，而非本末倒置，全面反對台塑高效能燃煤機組。

台塑石化指出，依環保署公布的「空氣品質排放量清冊」及「雲林縣細懸浮微粒（PM2.5）污染來源調查分析暨空品預警應變計畫」，顯示雲林縣PM2.5排放量為3684噸，約佔全國總排放量4.77％，雲林縣全面禁燒煤炭對縣內細懸浮微粒PM2.5僅能改善0.21微克/立方公尺，雲林縣燃煤機組對縣內PM2.5貢獻極微量。