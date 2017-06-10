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「我們準備好了！」 莊敬學生總動員為世大運排練

2017-06-10  18:52

〔記者翁聿煌／新北報導〕2017世大運即將盛大舉行，要為台灣打響國際知名度，新北市莊敬商職膺選參與世大運期間多項表演及服務團隊，包括開幕舞蹈、各國選手進場舉牌及後場化妝、服裝組後勤支援，各項目參與師生達上千人，已經密集訓練兩個多月，希望拿出最好的表現讓各國來賓選手留下最佳印象，莊敬高職校長林淑貴說，學生們都體認到這是代表台灣的難得機會，認真賣力的精神令人感動。

「我們準備好了！」，莊敬高職各科師生都有貢獻專長和從中汲取珍貴經驗的機會，表演藝術科3百多個學生將在開幕表演中的街舞演出擔綱，為此參演學生已經多次利用假日進行整天的揮汗排演，力求盡善盡美，開幕入場手持各隊伍的儀典組引導牌人員，由各科儀態身段佳的學生100人負責，美儀老師個別指導，希望每個引導員都能為各國選手帶來親和力與光榮感。

影視科學生則支援大會活動的舞台燈光音控等後勤工作，美容科和服裝科扮演協助大會參與演出人員的化妝和服裝調整。

表演藝術科陳同學說，參與世大運是一生難得機會，既為台灣發光，也在自己的經歷留下難忘回憶，雖然常常練習到很累，但總是帶著愉快的心情回家。

老師徐瑋伶說，學生藉由參與世大運的排練，大家將感受到文化交流、台灣特色及專業領域的魅力，在實作當中學習專業態度及精神，過程肯定不輕鬆，但經過練習和學習，學生逐漸能主動且專業扮演自己的角色。

林淑貴說，學生能在高中階段就得到這樣的經驗，要感謝世大運主辦單位給學生的照顧，也感謝學校願意讓學生走出校園去嘗試，去摸索，相信師生會與世大運一起為台灣歷史畫上精彩的一筆。

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  • 部分舉牌引導人員從儀隊中精挑細選。（校方提供）

    部分舉牌引導人員從儀隊中精挑細選。（校方提供）

  • 參加世大運演出活動的學生賣力反覆排練。（記者翁聿煌攝）

    參加世大運演出活動的學生賣力反覆排練。（記者翁聿煌攝）

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