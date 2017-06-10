齊柏林罹難 江宜樺：盼政府國土保育別停下腳步

2017-06-10 18:38

〔記者李欣芳／台北報導〕《看見台灣》導演齊柏林與他的助手和駕駛，今天因執行空拍任務不幸罹難，前行政院長江宜樺表達深切的悲慟與不捨。江宜樺說，齊柏林導演透過鏡頭讓我們看見台灣的美麗與國土的破碎，激發他在擔任行政院長任內成立專案小組，嚴厲要求各部會積極處理國土保育問題。

江宜樺說，國土保育工作不分黨派，需長期持續努力。他期盼民進黨政府不要停下腳步，必須共同守護台灣的生態環境，讓齊導的用心與努力不要白費。

長風基金會今天發布新聞稿表示，當初《看見台灣》上映時，時任行政院長的江宜樺曾包場邀請青年朋友一起觀看，並於看完影片後，向齊柏林承諾，會結合中央與地方政府的力量，一起來遏止片中所看到不法破壞國土的行為，並恢復遭到摧殘的自然環境。

江宜樺回到行政院後，立即指示當時的行政院副秘書長簡太郎成立「國土保育專案小組」，全面檢視國土保育問題。江宜樺並親自主持多場跨部會會議，責令限期完成改善事項，包括：莫拉克災後漂流木清理、高山公路貨櫃路基、花蓮海邊垃圾場裸露、屏東各地毒龍潭、桃園觀音鄉濕地保育等問題。

長風基金會說，江宜樺也請相關部會依據各個議題，擬妥短、中、長期計劃持續辦理，並請研考會針對指標性議題按季管考並提報專案小組。同時，在安全、共生與永續的理念下，江宜樺也做出了「未來不再新開闢高山公路，並且已開闢者不輕易進行拓寬工程」的承諾。

江宜樺表示，雖然現在已經政權輪替，但國土保育不分藍綠，希望蔡英文政府能繼續做好環境生態把關的工作。尤其現在政府廢核之後，大量使用燃煤、燃氣發電，又為了加速天然氣發電廠的興建，跳過了環保審查程序，將來極可能造成空氣品質惡化、土地開發影響生態的問題，值得大家關注。