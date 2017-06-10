他捐肝救父畢典缺席 獲頒孝行獎直送病房

2017-06-10 18:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕私立建國科技大學電子工程系畢業生楊智皓，畢業考結束就住進醫院，捐出其60%的健康肝臟，給其肝病病情陷入危急的爸爸，楊智皓今天仍在醫院住院不克出席今天的畢業典禮，班導師馬立山代替他上台領取「孝行獎」獎狀後，火速趕往病房，把獎狀送到躺在病床上的楊智皓，這一幕，讓師長們感動有人眼眶泛淚水，獲獎實至名歸。

校方獲知楊智皓會缺席畢典原因後，校長陳繁興昨晚臨時決定頒發「孝行獎」肯定楊智皓孝行，今天畢業典禮由電子工程系助理教授的導師馬立山代為授獎。

馬立山說，楊智皓獲獎無數，功課好，成績已可攻讀國立科大碩士班，智皓想分擔家計，決定先就業日後有機會再攻讀碩士班，一來減輕家計，同時讓智皓的爸爸好好養病，把肝照顧好。

建國科大老師兼任秘書吳卿銅表示，楊智皓在6月6日畢業大考結束後即住院捐肝，智皓的爸爸10多年前肝就不好，醫師建議換肝，當年讀國中的智皓主動表明要捐肝給爸爸，家人顧慮年紀還太小並未同意，一拖再拖，直到最近智皓爸爸病情惡化，再不換肝可能錯過搶救時機，智皓決定捐肝救父並放棄攻讀碩士班的機會。

家住和美鎮、23歲的楊智皓，家裡就他和姊姊兩個小孩，姊姊已大學畢業出社會工作，他打算等身體好轉開始找工作，他向師長說，自己還很年輕撐得住病痛，從小看爸爸辛苦養家，他長大了該是他為人子女回饋養育恩的時候。

楊智皓的媽媽趙惠子說，智皓很懂事又孝順，家人很不捨但智皓爸爸再不換肝就不行了，家人才同意讓智皓捐肝。彰基醫院表示，捐肝者恢復情況良好，預計3個月後可完全復原，楊父仍在加護病房觀察治療。

楊智皓大四時，在新竹頎邦科技公司實習，實習期間表現獲實習單位主管肯定，畢業前已獲該公司聘任工程師。

楊智皓高職唸國立二林工商，讀書時對機器人深感興趣，大一時就進入建國科大電子工程系智慧型工業用機器人實驗室，接受學校的技術培育，是比賽的常勝軍，共獲國際發明展競賽4金1銀1銅、全國性競賽3次第2名、1次第3名，3次佳作與1個創意獎、獲新型專利1件。