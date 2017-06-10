淡大建築系作品「竹波坪亭」 打造淡水在地新風景

2017-06-10 18:25

〔記者葉冠妤／新北報導〕為提倡綠建材，並將建築文化融入日常生活，淡江大學建築系學生以淡水海關碼頭的草坪為基地，利用竹子裝置了像月亮、球體、花朵、魚簍、波浪等1坪大的小涼亭，讓竹亭的與海波相呼應，打造淡水在地新風景，即日起展出3個月。

淡大建築系主任米復國表示，建築系大一學生分成9組，在建築系老師黃瑞茂、柯純融協助下，參考東南亞等區域運用竹材建築的工法與文化，發展一系列的竹構藝術空間，裝置作品分別為「金烏下 玉兔中」、「懸穹 碧落」、「廊盡 夢啟」、「亭‧駐」、「9:08」、「弓築 弦揚」、「翼然」、「魚僂」、「風下翠微」，學生超有創意的竹構藝術矗立在綠油油的草皮上，引人注目。

其中「魚僂」作品呼應海港環境，以魚簍的型態發想，讓人們在這件作品中被漁人捕捉，組員莊秉翰說，團隊主要使用斜向編織、直向收編等編織工法，由於「魚僂」疏密錯落，產生內外觀看、被觀看的效果。

黃瑞茂表示，本次展覽名稱為「竹波坪亭」，意指運用竹構工法搭建出約1坪大的小涼亭空間，造型呼應淡水自然景觀，讓遊客參訪海關碼頭能有不同的體會。

淡水古蹟博物館柏麗梅館長表示，海關碼頭的大片草坪因少有遮蔭而經常閒置，非常可惜，這次透過與淡江建築系的竹構空間藝術合作，希望能吸引更多遊客來到淡水海關碼頭，欣賞竹構藝術。