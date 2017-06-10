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淡大建築系作品「竹波坪亭」 打造淡水在地新風景

2017-06-10  18:25

〔記者葉冠妤／新北報導〕為提倡綠建材，並將建築文化融入日常生活，淡江大學建築系學生以淡水海關碼頭的草坪為基地，利用竹子裝置了像月亮、球體、花朵、魚簍、波浪等1坪大的小涼亭，讓竹亭的與海波相呼應，打造淡水在地新風景，即日起展出3個月。

淡大建築系主任米復國表示，建築系大一學生分成9組，在建築系老師黃瑞茂、柯純融協助下，參考東南亞等區域運用竹材建築的工法與文化，發展一系列的竹構藝術空間，裝置作品分別為「金烏下 玉兔中」、「懸穹 碧落」、「廊盡 夢啟」、「亭‧駐」、「9:08」、「弓築 弦揚」、「翼然」、「魚僂」、「風下翠微」，學生超有創意的竹構藝術矗立在綠油油的草皮上，引人注目。

其中「魚僂」作品呼應海港環境，以魚簍的型態發想，讓人們在這件作品中被漁人捕捉，組員莊秉翰說，團隊主要使用斜向編織、直向收編等編織工法，由於「魚僂」疏密錯落，產生內外觀看、被觀看的效果。

黃瑞茂表示，本次展覽名稱為「竹波坪亭」，意指運用竹構工法搭建出約1坪大的小涼亭空間，造型呼應淡水自然景觀，讓遊客參訪海關碼頭能有不同的體會。

淡水古蹟博物館柏麗梅館長表示，海關碼頭的大片草坪因少有遮蔭而經常閒置，非常可惜，這次透過與淡江建築系的竹構空間藝術合作，希望能吸引更多遊客來到淡水海關碼頭，欣賞竹構藝術。

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  • 淡江大學建築系學生在淡水海關碼頭草坪上利用竹子裝置各式小涼亭，即日起展出。（淡大提供）

    淡江大學建築系學生在淡水海關碼頭草坪上利用竹子裝置各式小涼亭，即日起展出。（淡大提供）

  • 淡江大學建築系學生在淡水海關碼頭草坪上利用竹子裝置各式小涼亭，即日起展出。（淡大提供）

    淡江大學建築系學生在淡水海關碼頭草坪上利用竹子裝置各式小涼亭，即日起展出。（淡大提供）

  • 淡江大學建築系學生在淡水海關碼頭草坪上利用竹子裝置了像月亮、球體、花朵、魚簍、波浪等1坪大的小涼亭。（淡大提供）

    淡江大學建築系學生在淡水海關碼頭草坪上利用竹子裝置了像月亮、球體、花朵、魚簍、波浪等1坪大的小涼亭。（淡大提供）

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